Исчезла во время ливня: в Одессе продолжаются поиски 23-летней девушки
- В Одессе продолжаются поиски 23-летней девушки, которая пропала во время мощного ливня 30 сентября.
- К поискам привлечены водолазы.
30 сентября мощный ливень накрыл Одессу. Дороги, укрытия и частные дома затопило. Во время непогоды исчезла девушка. По словам очевидцев, ее могло сбить течение.
В пресс-службе ГСЧС Одесской области 24 Каналу подтвердили, что в городе ищут 23-летнюю девушку. К ее поискам привлечены водолазы.
Что известно об исчезновении девушки в Одессе?
По словам свидетелей, девушка упала и исчезла под водой.
В Суспильном уточнили, что происшествие случилось около 18:00 в районе улицы Художника Федорова и переулка Адольфа Лозы.
Пропавшая имеет светлые волосы и голубые глаза.
Ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что по состоянию на 21:00 подразделениями ГСЧС спасен 231 человек, эвакуированы из воды 46 единиц техники, в частности, три автомобиля скорой медицинской помощи.
Что происходит в Одессе?
- В Одессе объявили красный уровень опасности, ожидается, что количество осадков превысит 80 миллиметров.
- В результате непогоды затопило подвалы, укрытия, частные дома, движение на более двух десятков улиц перекрыто.
- 1 октября школы перейдут на дистанционное обучение.
- В комментарии 24 Каналу в Гидрометеорологическом Центре Черного и Азовского морей рассказали, что в течение 1 октября в Одессе еще будет идти умеренный дождь. Улучшение погодных условий можно ожидать 2 октября.