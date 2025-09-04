Может ли заснежить Украину уже в первой половине осени
- Первый снег в Украине выпал 24 августа в Карпатах, что не является аномалией для этого региона.
- Снег в сентябре – октябре возможен, особенно на высокогорье Карпат, из-за активизации фронтальной деятельности и прихода холодного арктического воздуха.
В конце августа в Украине выпал первый снег. Метеоролог ответила, возможно ли, что будет снежить не только в горах уже в сентябре – октябре.
Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.
Будет ли вскоре в Украине снег?
Вера Балабух отметила, что первый снег и заморозки в Украине уже были 24 августа. Она отметила, что такие осадки в Карпатах в конце лета не является аномалией.
По словам метеоролога, такое явление наблюдается довольно часто и обусловлено активизацией фронтальной деятельности на севере Европы и поступлением на ее территорию холодного арктического воздуха. Это первое дыхание осени.
В ответ на вопрос, возможен ли снег не только в горах уже вскоре – например, в сентябре или октябре, – Вера Балабух ответила:
Да, конечно, возможен, особенно на высокогорье Карпат. Это довольно типичное явление для этого периода.
Когда ждать похолодания в Украине?
Ожидается, что в течение этой осени будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы, отмечает Вера Балабух.
Синоптик Иван Семилит прогнозирует, что до 12 – 13 сентября в Украине будет удерживаться антициклональный характер погоды. А вот уже во второй половине месяца можно ожидать постепенное снижение температуры.
Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что в третьей декаде сентября в Украину придет холодный воздух арктического происхождения, что повлечет первые осенние заморозки на почве. Они могут появиться уже после 20 сентября в северных, восточных и западных областях.