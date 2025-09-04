В конце августа в Украине выпал первый снег. Метеоролог ответила, возможно ли, что будет снежить не только в горах уже в сентябре – октябре.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

Будет ли вскоре в Украине снег?

Вера Балабух отметила, что первый снег и заморозки в Украине уже были 24 августа. Она отметила, что такие осадки в Карпатах в конце лета не является аномалией.

По словам метеоролога, такое явление наблюдается довольно часто и обусловлено активизацией фронтальной деятельности на севере Европы и поступлением на ее территорию холодного арктического воздуха. Это первое дыхание осени.

В ответ на вопрос, возможен ли снег не только в горах уже вскоре – например, в сентябре или октябре, – Вера Балабух ответила:

Да, конечно, возможен, особенно на высокогорье Карпат. Это довольно типичное явление для этого периода.

Когда ждать похолодания в Украине?