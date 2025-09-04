Чи може засніжити Україну вже в першій половині осені
- Перший сніг в Україні випав 24 серпня в Карпатах, що не є аномалією для цього регіону.
- Сніг у вересні – жовтні можливий, особливо на високогір'ї Карпат, через активізацію фронтальної діяльності та прихід холодного арктичного повітря.
Наприкінці серпня в Україні випав перший сніг. Метеорологиня відповіла, чи можливо, що сніжитиме не лише в горах вже у вересні – жовтні.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.
Дивіться також Чи буде у вересні сильна спека, затяжні дощі, заморозки та сніг: погода на місяць
Чи буде незабаром в Україні сніг?
Віра Балабух зауважила, що перший сніг і заморозки в Україні уже були 24 серпня. Вона наголосила, що такі опади в Карпатах наприкінці літа не є аномалією.
За словами метеорологині, таке явище спостерігається досить часто і зумовлене активізацією фронтальної діяльності на півночі Європи й надходженням на її територію холодного арктичного повітря. Це перший подих осені.
У відповідь на питання, чи можливий сніг не лише в горах уже незабаром, наприклад у вересні чи жовтні, Віра Балабух відповіла:
Так, звичайно, можливий, особливо на високогір'ї Карпат. Це досить типове явище для цього періоду.
Коли чекати похолодання в Україні?
Очікується, що протягом цієї осені переважатиме температура повітря вища за кліматичну норму, зауважує Віра Балабух.
Синоптик Іван Семиліт прогнозує, що до 12 – 13 вересня в Україні утримуватиметься антициклональний характер погоди. А от вже в другій половині місяця можна очікувати на поступове зниження температури.
Синоптик Ігор Кібальчич каже, що в третій декаді вересня в Україну прийде холодне повітря арктичного походження, що спричинить перші осінні заморозки на ґрунті. Вони можуть з’явитися вже після 20 вересня у північних, східних і західних областях.