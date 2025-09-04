Наприкінці серпня в Україні випав перший сніг. Метеорологиня відповіла, чи можливо, що сніжитиме не лише в горах вже у вересні – жовтні.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

Чи буде незабаром в Україні сніг?

Віра Балабух зауважила, що перший сніг і заморозки в Україні уже були 24 серпня. Вона наголосила, що такі опади в Карпатах наприкінці літа не є аномалією.

За словами метеорологині, таке явище спостерігається досить часто і зумовлене активізацією фронтальної діяльності на півночі Європи й надходженням на її територію холодного арктичного повітря. Це перший подих осені.

У відповідь на питання, чи можливий сніг не лише в горах уже незабаром, наприклад у вересні чи жовтні, Віра Балабух відповіла:

Так, звичайно, можливий, особливо на високогір'ї Карпат. Це досить типове явище для цього періоду.

Коли чекати похолодання в Україні?