Осень в Украине набирает обороты. В стране неделю будут идти дожди, местами –интенсивные.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Какой будет погода до 12 октября?

Неделя 6 – 12 октября будет пасмурной.

Холоднее всего будет на Западе и Севере страны, а вот на Восток вернется тепло в пределах +17...+20.

Как и 6 октября, так и 7 октября местами в Украине прогнозируют дожди. Дожди будут идти почти всюду, кроме северной части и левобережья. Осадки будут небольшие, а местами умеренные.

Температура на Западе и Севере будет +12...+14, в Центре – до +16, на Юге – +17...+20, а на Востоке даже до +21.

Небольшие дожди в большинстве областей также прогнозируют в среду, 8 октября. Немного солнца будет только на Западе и Востоке.

Температура сильно не изменится, только на Юге и Востоке она будет варьироваться в пределах +15...+19.

Погода 9 октября будет пасмурной. В большинстве областей опять же будут дожди, местами – значительные. Меньше всего осадков в этот день прогнозируют на Западе и Севере.

Столбики термометров будут показывать +11...+15, только на Юге и Востоке – до +18.

10 октября дождь будет идти лишь местами. Температура существенно не изменится.

Резких изменений погоды на выходных 11 – 12 октября тоже не ожидается. Местами пройдут дожди.

Температура воздуха прогреется до +11...+15, немного теплее будет на Юге и Востоке.

