Не прячьте зонтики: Украину накроют затяжные дожди
- Неделя с 6 по 12 октября в Украине будет пасмурной с затяжными дождями.
- В то же время до +21 прогнозируют на Юге и Востоке.
Осень в Украине набирает обороты. В стране неделю будут идти дожди, местами –интенсивные.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
Какой будет погода до 12 октября?
Неделя 6 – 12 октября будет пасмурной.
Холоднее всего будет на Западе и Севере страны, а вот на Восток вернется тепло в пределах +17...+20.
Как и 6 октября, так и 7 октября местами в Украине прогнозируют дожди. Дожди будут идти почти всюду, кроме северной части и левобережья. Осадки будут небольшие, а местами умеренные.
Температура на Западе и Севере будет +12...+14, в Центре – до +16, на Юге – +17...+20, а на Востоке даже до +21.
Небольшие дожди в большинстве областей также прогнозируют в среду, 8 октября. Немного солнца будет только на Западе и Востоке.
Температура сильно не изменится, только на Юге и Востоке она будет варьироваться в пределах +15...+19.
Погода 9 октября будет пасмурной. В большинстве областей опять же будут дожди, местами – значительные. Меньше всего осадков в этот день прогнозируют на Западе и Севере.
Столбики термометров будут показывать +11...+15, только на Юге и Востоке – до +18.
10 октября дождь будет идти лишь местами. Температура существенно не изменится.
Резких изменений погоды на выходных 11 – 12 октября тоже не ожидается. Местами пройдут дожди.
Температура воздуха прогреется до +11...+15, немного теплее будет на Юге и Востоке.
Погода в Украине: последние новости
Синоптики прогнозируют, что прохладной будет лишь первая декада октября. После 20-х чисел месяца ожидается потепление, возможно, даже превышение климатической нормы на несколько градусов.
Также специалисты отмечают, что климатические изменения уменьшают вероятность экстремальных морозов и снегопадов в Украине. Сейчас зимний период постепенно сокращается, сезоны смещаются. Поэтому зима теперь начинается ближе к январю.
Что касается отопительного сезона, то его не стоит пока ожидать на Юге. Ведь там температура еще будет повышаться до +20 градусов.