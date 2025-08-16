Погода в Украине в воскресенье, 17 августа, будет облачной с прояснениями. Для части области синоптики прогнозируют дожди и грозы. В то же время иногда возможны град, а также сильные шквалы ветра.

Температурные показатели будут достигать до 32 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также На Украину надвигаются грозы и шквалы: когда ухудшится погода

Какой будет погода в Украине 17 августа?

По данным синоптиков, в северных, днем и в большинстве центральных областей, на Закарпатье, Прикарпатье и Хмельницкой области пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах будут град и шквалы от 15 до 20 метров в секунду.

В то же время на остальной территории осадков не ожидают. Укргидрометцентр пишет, что ветер будет юго-западный, в западных и северных областях днем с переходом на северо-западный, и двигаться он будет со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла, а днем в западных и северных областях будет от 23 до 28 градусов тепла. В то же время на остальной территории ожидаются показатели от 27 до 32 градусов тепла.

Какая будет погода в крупных городах?

Киев +26...+28;

Ужгород +26...+28;

Львов +29...+31;

Ивано-Франковск +24...+26;

Тернополь +25...+27;

Черновцы +24...+26;

Хмельницкий +24...+26;

Луцк +24...+26;

Ровно +24...+26;

Житомир +25...+27;

Винница +29...+31;

Одесса +29...+31;

Николаев +31...+33;

Херсон +31...+33;

Симферополь +31...+33;

Кропивницкий +26...+28;

Черкассы +28...+30;

Чернигов +24...+26;

Сумы +25...+27;

Полтава +29...+31;

Днепр +29...+31;

Запорожье +30...+32;

Донецк +29...+31;

Луганск +29...+31;

Харьков +28...+30.

Прогноз погоды на 16 августа 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что на выходных 16 – 17 июля будет преимущественно устойчивая погода из-за повышенного атмосферного давления. Отмечали, что только в воскресенье некоторые области накроют шквалы и грозовые ливни.