Дожди, грозы, град и сильные шквалы ветра: прогноз погоды на 17 августа
Погода в Украине в воскресенье, 17 августа, будет облачной с прояснениями. Для части области синоптики прогнозируют дожди и грозы. В то же время иногда возможны град, а также сильные шквалы ветра.
Температурные показатели будут достигать до 32 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Какой будет погода в Украине 17 августа?
По данным синоптиков, в северных, днем и в большинстве центральных областей, на Закарпатье, Прикарпатье и Хмельницкой области пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах будут град и шквалы от 15 до 20 метров в секунду.
В то же время на остальной территории осадков не ожидают. Укргидрометцентр пишет, что ветер будет юго-западный, в западных и северных областях днем с переходом на северо-западный, и двигаться он будет со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла, а днем в западных и северных областях будет от 23 до 28 градусов тепла. В то же время на остальной территории ожидаются показатели от 27 до 32 градусов тепла.
Какая будет погода в крупных городах?
- Киев +26...+28;
- Ужгород +26...+28;
- Львов +29...+31;
- Ивано-Франковск +24...+26;
- Тернополь +25...+27;
- Черновцы +24...+26;
- Хмельницкий +24...+26;
- Луцк +24...+26;
- Ровно +24...+26;
- Житомир +25...+27;
- Винница +29...+31;
- Одесса +29...+31;
- Николаев +31...+33;
- Херсон +31...+33;
- Симферополь +31...+33;
- Кропивницкий +26...+28;
- Черкассы +28...+30;
- Чернигов +24...+26;
- Сумы +25...+27;
- Полтава +29...+31;
- Днепр +29...+31;
- Запорожье +30...+32;
- Донецк +29...+31;
- Луганск +29...+31;
- Харьков +28...+30.
Прогноз погоды на 16 августа 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что на выходных 16 – 17 июля будет преимущественно устойчивая погода из-за повышенного атмосферного давления. Отмечали, что только в воскресенье некоторые области накроют шквалы и грозовые ливни.