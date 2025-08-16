Укр Рус
Дожди, грозы, град и сильные шквалы ветра: прогноз погоды на 17 августа
16 августа, 15:27
2

Дожди, грозы, град и сильные шквалы ветра: прогноз погоды на 17 августа

Маргарита Волошина

Погода в Украине в воскресенье, 17 августа, будет облачной с прояснениями. Для части области синоптики прогнозируют дожди и грозы. В то же время иногда возможны град, а также сильные шквалы ветра.

Температурные показатели будут достигать до 32 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода в Украине 17 августа?

По данным синоптиков, в северных, днем и в большинстве центральных областей, на Закарпатье, Прикарпатье и Хмельницкой области пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах будут град и шквалы от 15 до 20 метров в секунду.

В то же время на остальной территории осадков не ожидают. Укргидрометцентр пишет, что ветер будет юго-западный, в западных и северных областях днем с переходом на северо-западный, и двигаться он будет со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла, а днем в западных и северных областях будет от 23 до 28 градусов тепла. В то же время на остальной территории ожидаются показатели от 27 до 32 градусов тепла.

Какая будет погода в крупных городах?

  • Киев +26...+28;
  • Ужгород +26...+28;
  • Львов +29...+31;
  • Ивано-Франковск +24...+26;
  • Тернополь +25...+27;
  • Черновцы +24...+26;
  • Хмельницкий +24...+26;
  • Луцк +24...+26;
  • Ровно +24...+26;
  • Житомир +25...+27;
  • Винница +29...+31;
  • Одесса +29...+31;
  • Николаев +31...+33;
  • Херсон +31...+33;
  • Симферополь +31...+33;
  • Кропивницкий +26...+28;
  • Черкассы +28...+30;
  • Чернигов +24...+26;
  • Сумы +25...+27;
  • Полтава +29...+31;
  • Днепр +29...+31;
  • Запорожье +30...+32;
  • Донецк +29...+31;
  • Луганск +29...+31;
  • Харьков +28...+30.

Прогноз погоды на 16 августа 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что на выходных 16 – 17 июля будет преимущественно устойчивая погода из-за повышенного атмосферного давления. Отмечали, что только в воскресенье некоторые области накроют шквалы и грозовые ливни.