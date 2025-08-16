Дощі, грози, град та сильні шквали вітру: прогноз погоди на 17 серпня
Погода в Україні у неділю, 17 серпня, буде хмарною з проясненнями. Для частини областей синоптики прогнозують дощі та грози. Водночас подекуди можливі град, а також сильні шквали вітру.
Температурні показники сягатимуть до 32 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода в Україні 17 серпня?
За даними синоптиків, у північних, вдень і у більшості центральних областей, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині пройдуть короткочасні дощі та грози. Вдень в окремих районах будуть град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду.
Водночас на решті території опадів не очікують. Укргідрометцентр пише, що вітер буде південно-західний, у західних та північних областях вдень з переходом на північно-західний, і рухатиметься він зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла, а вдень у західних та північних областях буде від 23 до 28 градусів тепла. Водночас на решті території очікуються показники від 27 до 32 градусів тепла.
Яка буде погода у великих містах?
- Київ +26…+28;
- Ужгород +26…+28;
- Львів +29…+31;
- Івано-Франківськ +24…+26;
- Тернопіль +25…+27;
- Чернівці +24…+26;
- Хмельницький +24…+26;
- Луцьк +24…+26;
- Рівне +24…+26;
- Житомир +25…+27;
- Вінниця +29…+31;
- Одеса +29…+31;
- Миколаїв +31…+33;
- Херсон +31…+33;
- Сімферополь +31…+33;
- Кропивницький +26…+28;
- Черкаси +28…+30;
- Чернігів +24…+26;
- Суми +25…+27;
- Полтава +29…+31;
- Дніпро +29…+31;
- Запоріжжя +30..+32;
- Донецьк +29…+31;
- Луганськ +29…+31;
- Харків +28…+30.
Прогноз погоди на 16 серпня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що на вихідних 16 – 17 липня буде переважно стійка погода через підвищений атмосферний тиск. Зазначали, що лише у неділю деякі області накриють шквали та грозові зливи.