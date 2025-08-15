Только в воскресенье некоторые области накроют шквалы и грозовые ливни. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на синоптика Игоря Кибальчича.

Какой будет погода 16 августа?

В субботу, 16 августа, осадков не прогнозируют нигде, а ветер будет переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

У западных областях будет малооблачная погода. Ночью и утром местами возможен туман.

Ночью прогнозируют 13 – 18 градусов тепла. А днем почти повсеместно – 27 – 32 градусов тепла, только на Закарпатье – 31 – 36.

У северных областях также будет малооблачно. Ночная температура воздуха составит 10 – 15, дневная – 26 – 31 градусов тепла.

Малооблачным небо будет и в центральных регионах. Ночью там термометры будут показывать 13 – 18, а днем 27 – 32 градусов тепла.

У южных областях будет солнечная погода. Ночью температурные показатели ожидаются в пределах 15 – 20 градусов тепла, а днем – 28 – 33.

А вот в восточных регионах в этот день будет облачно. Ночью будет 12 – 17, а днем 26 – 31 градусов тепла.

Какой будет погода 17 августа?

В воскресенье, 17 августа, в западных регионах днем и вечером местами пройдут кратковременные грозовые дожди, возможны ливни, град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

Ночью прогнозируют ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду, а днем – преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет 13 – 18 градусов тепла. Днем на большинстве территории – 23 – 28, а на Закарпатье и Буковине – 28 – 33 градусов тепла.

У северных областях днем и вечером тоже местами могут быть небольшие грозовые дожди. Ветер там в этот день будет преобладать юго-западного направления, 7 – 12 метров в секунду.

Температурные показатели ночью – 12 – 17, а днем 27 – 33 градусов тепла.

У центральной части будет сухо, ветер – юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 15 – 20, а днем 30 – 35 градусов тепла.

У южных областях и в Крыму будет малооблачно и без осадков. Ветер преимущественно южный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура будет колебаться в пределах 16 – 21, днем 29 – 34 градусов тепла.

У восточных регионах тоже осадков не прогнозируют. Ветер – юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночная температура будет 14 – 19 градусов тепла, а дневная – 29 – 34.