Погода в Украине в воскресенье, 31 августа, будет незначительно облачной. Для некоторых областей синоптики прогнозируют дожди и грозы. В то же время температура будет теплой, а иногда даже жаркой.

Известно, что такая температура будет и в последующие дни. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода в Украине 31 августа?

На крайнем западе днем местами ожидается кратковременный дождь, а также гроза. На остальной территории осадков не прогнозируют. Ветер будет двигаться в юго-восточном и восточном направлениях, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Укргидрометцентр сообщает, что температура на юге и юго-востоке страны ночью будет колебаться от 17 до 22 градусов тепла. В то же время днем синоптики прогнозируют для этих регионов от 29 до аж 34 градусов тепла.

Синоптики отмечают, что на остальной территории ожидается температура от 13 до 18 градусов тепла, днем будет от 26 до 31 градусов тепла. В Карпатах ночью будет от 9 до 14 градусов тепла, днем прогнозируют от 20 до 25 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +29...+31;

Ужгород +26...+28;

Львов +26...+28;

Ивано-Франковск +28...+30;

Тернополь +28...+30;

Черновцы +28...+30;

Хмельницкий +28...+30;

Луцк +28...+30;

Ровно +28...+30;

Житомир +29...+31;

Винница +30...+32;

Одесса +31...+33;

Николаев +31...+33;

Херсон +31...+33;

Симферополь +31...+33;

Кропивницкий +30...+32;

Черкассы +30...+32;

Чернигов +28...+30;

Сумы +28...+30;

Полтава +30...+32;

Днепр +31...+33;

Запорожье +31...+33;

Донецк +32...+34;

Луганск +30...+32;

Харьков +28...+30.



Прогноз погоды на 31 августа / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду ожидать в ближайшее время?