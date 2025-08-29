Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

Смотрите также Будет ли в сентябре сильная жара, затяжные дожди, заморозки и снег: погода на месяц

Какой будет погода в последние дни августа?

Как отметила Балабух, после сильного похолодания, которое наблюдалось в течение последних дней, к нам снова возвращается жара.

Максимальная температура воздуха будет достигать 30 градусов и выше,

– рассказала она.

Обратите внимание! Полное интервью с Верой Балабух о погоде на сентябрь, октябрь, ноябрь, зиму и не только – вскоре на 24 Канале. Следите за последними новостями!

Будут ли дожди в августе

Согласно прогнозу Игоря Кибальчича, 30 и 31 августа в Украине будет преобладать сухая малооблачная погода. Температура ощутимо повысится вследствие поступления жаркой воздушной массы с Ближнего Востока и Закавказья.

30 августа украинцы могут выдохнуть: дождей не прогнозируется. Кратковременные грозовые ливни пройдут лишь на крайнем западе днем 31 августа под влиянием малоподвижного атмосферного фронта.

Температура по Украине в субботу, 30 августа, днем будет колебаться от 29 до 33 градусов, местами возможна жара до 35 градусов. Подобный температурный режим будет наблюдаться и в воскресенье, 31 августа, за исключением Закарпатья и Карпат – там будет от 22 до 27 градусов.

Что со снегом в августе?