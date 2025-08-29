Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

Якою буде погода в останні дні серпня?

Як зазначила Балабух, після сильного похолодання, яке спостерігалось протягом останніх днів, до нас знову повертається спека.

Максимальна температура повітря сягатиме 30 градусів і вище,

– розповіла вона.

Чи будуть дощі у серпні

Згідно з прогнозом Ігоря Кібальчича, 30 та 31 серпня в Україні переважатиме суха малохмарна погода. Температура відчутно підвищиться внаслідок надходження спекотної повітряної маси з Близького Сходу та Закавказзя.

30 серпня українці можуть видихнути: дощів не прогнозується. Короткочасні грозові зливи пройдуть лише на крайньому заході вдень 31 серпня під впливом малорухомого атмосферного фронту.

Температура по Україні у суботу, 30 серпня, вдень коливатиметься від 29 до 33 градусів, подекуди можлива спека аж до 35 градусів. Подібний температурний режим спостерігатиметься і в неділю, 31 серпня, за винятком Закарпаття і Карпат – там буде від 22 до 27 градусів.

Що зі снігом у серпні?