Погода в Україні у неділю, 31 серпня, буде незначно хмарною. Для деяких областей синоптики прогнозують дощі та грози. Водночас температура буде теплою, а подекуди навіть спекотною.

Відомо, що така температура буде і наступними днями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Погода здивує: чого чекати в останні дні літа – сильної спеки чи відчутного похолодання

Якою буде погода в Україні 31 серпня?

На крайньому заході вдень місцями очікується короткочасний дощ, а також гроза. На решті територій опадів не прогнозують. Вітер рухатиметься у південно-східному та східному напрямках, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Укргідрометцентр повідомляє, що температура на півдні та південному сході країни вночі коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. Водночас вдень синоптики прогнозують для цих регіонів від 29 до аж 34 градусів тепла.

Синоптики зазначають, що на решті територій очікується температура від 13 до 18 градусів тепла, вдень буде від 26 до 31 градусів тепла. В Карпатах вночі буде від 9 до 14 градусів тепла, вдень прогнозують від 20 до 25 градусів тепла.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +29…+31;

Ужгород +26…+28;

Львів +26…+28;

Івано-Франківськ +28…+30;

Тернопіль +28…+30;

Чернівці +28…+30;

Хмельницький +28…+30;

Луцьк +28…+30;

Рівне +28…+30;

Житомир +29…+31;

Вінниця +30…+32;

Одеса +31…+33;

Миколаїв +31…+33;

Херсон +31…+33;

Сімферополь +31…+33;

Кропивницький +30…+32;

Черкаси +30…+32;

Чернігів +28…+30;

Суми +28…+30;

Полтава +30…+32;

Дніпро +31…+33;

Запоріжжя +31…+33;

Донецьк +32…+34;

Луганськ +30…+32;

Харків +28…+30.



Прогноз погоди на 31 серпня / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду очікувати найближчим часом?