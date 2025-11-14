Где будет ощутимое снижение температуры, а где прогнозируют тепло: какой будет погода на выходных

Погода в Украине в выходные 15 – 16 ноября в основном будет комфортной и теплой. Несмотря на это, в некоторых областях все же могут пройти незначительные дожди, вызванные прохождением атмосферных фронтов.

Кое-где температура будет выше нормы, а местами ожидается ощутимое снижение до незначительных морозов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какая погода будет на выходных?

Суббота, 15 ноября

В западных областях будет облачно. В ночные часы температура будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, а в дневные - от 7 до 13 градусов тепла. На Прикарпатье и Буковине местами пригреет до 16 градусов тепла.

В северных областях днем пройдут дожди, возможны сильные порывы ветра. Температура ночью будет от 2 до 7 градусов тепла, днем она составит от 7 до 11 градусов тепла, а уже вечером ожидается снижение.

В центральных областях погода будет теплой. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 1 до 6 градусов тепла. В дневные часы столбики термометров будут показывать от 8 до 13 градусов тепла.

В южных областях и Крыму погода тоже будет теплой и сухой. Ночью температура составит от 3 до 8 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать от 11 до 16 градусов тепла.

В восточных областях также ожидается теплая погода без осадков, но возможны шквалы ветра. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов тепла. Днем ожидается от 7 до 12 градусов тепла.

Воскресенье, 16 ноября

В западных регионах возможен туман и незначительные дожди. Температура ночью будет колебаться от 1 до 4 градусов тепла, днем она будет от 3 до 8 градусов тепла. На Прикарпатье и Буковине ожидается до 11 градусов тепла.

В северных регионах погода будет прохладной. В ночные часы температура воздуха снизится и будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем столбики термометров будут показывать от 1 до 6 градусов тепла.

В центральных регионах погода не будет сопровождаться осадками. Ночью температура воздуха будет от 0 до 5 градусов тепла. В дневные часы столбики термометров будут показывать от 5 до 10 градусов тепла.

В южных регионах погода будет сухой, но возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла. Днем воздух прогреется и температура составит от 11 до 16 градусов тепла.

В восточных регионах местами пройдет незначительный дождь. В ночные часы столбики термометров будут показывать от 1 до 6 градусов тепла. Днем синоптик прогнозирует температуру от 4 до 9 градусов тепла.

Какую погоду ждать в ближайшее время?