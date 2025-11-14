Где будет ощутимое снижение температуры, а где прогнозируют тепло: какой будет погода на выходных
- Погода в Украине в выходные 15 – 16 ноября будет в основном теплой, но с возможными дождями в некоторых регионах.
- Температура воздуха будет колебаться от незначительных морозов на севере до 16 градусов тепла на юге и в Крыму.
Погода в Украине в выходные 15 – 16 ноября в основном будет комфортной и теплой. Несмотря на это, в некоторых областях все же могут пройти незначительные дожди, вызванные прохождением атмосферных фронтов.
Кое-где температура будет выше нормы, а местами ожидается ощутимое снижение до незначительных морозов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.
Какая погода будет на выходных?
Суббота, 15 ноября
В западных областях будет облачно. В ночные часы температура будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, а в дневные - от 7 до 13 градусов тепла. На Прикарпатье и Буковине местами пригреет до 16 градусов тепла.
В северных областях днем пройдут дожди, возможны сильные порывы ветра. Температура ночью будет от 2 до 7 градусов тепла, днем она составит от 7 до 11 градусов тепла, а уже вечером ожидается снижение.
В центральных областях погода будет теплой. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 1 до 6 градусов тепла. В дневные часы столбики термометров будут показывать от 8 до 13 градусов тепла.
В южных областях и Крыму погода тоже будет теплой и сухой. Ночью температура составит от 3 до 8 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать от 11 до 16 градусов тепла.
В восточных областях также ожидается теплая погода без осадков, но возможны шквалы ветра. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов тепла. Днем ожидается от 7 до 12 градусов тепла.
Воскресенье, 16 ноября
В западных регионах возможен туман и незначительные дожди. Температура ночью будет колебаться от 1 до 4 градусов тепла, днем она будет от 3 до 8 градусов тепла. На Прикарпатье и Буковине ожидается до 11 градусов тепла.
В северных регионах погода будет прохладной. В ночные часы температура воздуха снизится и будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем столбики термометров будут показывать от 1 до 6 градусов тепла.
В центральных регионах погода не будет сопровождаться осадками. Ночью температура воздуха будет от 0 до 5 градусов тепла. В дневные часы столбики термометров будут показывать от 5 до 10 градусов тепла.
В южных регионах погода будет сухой, но возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла. Днем воздух прогреется и температура составит от 11 до 16 градусов тепла.
В восточных регионах местами пройдет незначительный дождь. В ночные часы столбики термометров будут показывать от 1 до 6 градусов тепла. Днем синоптик прогнозирует температуру от 4 до 9 градусов тепла.
Какую погоду ждать в ближайшее время?
Ранее метеоролог Наталья Голеня сообщила, что погода в Украине может измениться уже после 15 ноября. В конце недели возможно снижение температурных показателей и осадки в виде мокрого снега.
Кроме того, уже отмечали, что примерно с 25 ноября в Украину придет резкое похолодание. По предварительному прогнозу, оно продержится до как минимум 3 декабря. Ночью будут ожидаться значительные морозы.