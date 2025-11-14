Де буде відчутне зниження температури, а де прогнозують тепло: якою буде погода на вихідних
- Погода в Україні у вихідні 15 – 16 листопада буде здебільшого теплою, але з можливими дощами в деяких регіонах.
- Температура повітря коливатиметься від незначних морозів на півночі до 16 градусів тепла на півдні та в Криму.
Погода в Україні у вихідні 15 – 16 листопада здебільшого буде комфортною та теплою. Попри це, у деяких областях все ж можуть пройти незначні дощі, спричинені проходженням атмосферних фронтів.
Подекуди температура буде вищою за норму, а місцями очікується відчутне зниження до незначних морозів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Яка погода буде на вихідних?
Субота, 15 листопада
У західних областях буде хмарно. У нічні години температура коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, а у денні - від 7 до 13 градусів тепла. На Прикарпатті та Буковині подекуди пригріє до 16 градусів тепла.
У північних областях вдень пройдуть дощі, можливі сильні пориви вітру. Температура вночі буде від 2 до 7 градусів тепла, вдень вона становитиме від 7 до 11 градусів тепла, а вже ввечері очікується зниження.
У центральних областях погода буде теплою. Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах від 1 до 6 градусів тепла. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів тепла.
У південних областях та Криму погода теж буде теплою та сухою. Уночі температура становитиме від 3 до 8 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 11 до 16 градусів тепла.
У східних областях також очікується тепла погода без опадів, але можливі шквали вітру. Температура повітря вночі становитиме від 0 до 5 градусів тепла. Вдень очікується від 7 до 12 градусів тепла.
Неділя, 16 листопада
У західних регіонах можливий туман та незначні дощі. Температура вночі коливатиметься від 1 до 4 градусів тепла, вдень вона буде від 3 до 8 градусів тепла. На Прикарпатті та Буковині очікується до 11 градусів тепла.
У північних регіонах погода буде прохолодною. У нічні години температура повітря знизиться і буде від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 6 градусів тепла.
У центральних регіонах погода не супроводжуватиметься опадами. Уночі температура повітря буде від 0 до 5 градусів тепла. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 10 градусів тепла.
У південних регіонах погода буде сухою, але можливий туман. Температура повітря вночі коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. Вдень повітря прогріється і температура становитиме від 11 до 16 градусів тепла.
У східних регіонах подекуди пройде незначний дощ. У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 6 градусів тепла. Вдень синоптик прогнозує температуру від 4 до 9 градусів тепла.
Яку погоду чекати найближчим часом?
Раніше метеорологиня Наталія Голеня повідомила, що погода в Україні може змінитися вже після 15 листопада. Наприкінці тижня можливе зниження температурних показників та опади у вигляді мокрого снігу.
Крім того, вже зазначали, що приблизно з 25 листопада до України прийде різке похолодання. За попереднім прогнозом, воно протримається до щонайменше 3 грудня. Вночі очікуватимуться значні морози.