Более 2 400 похищенных украинских детей вывезли в Беларусь: исследование Йельского университета

В Йельском университете определили количество детей, которых Россия незаконно вывезла на территорию Белоруссии с начала вторжения. По предварительным оценкам, это значение может достигать более 2,4 тысячи несовершеннолетних украинцев.

Это были дети от шести до 17 лет. Сами исследователи отметили, что это минимальная оценка, а реальное число депортированных детей может быть гораздо выше.

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В Беларуси могли оказаться 2,4 тысячи украинских детей

Профинансированная США Лаборатория гуманитарных исследований при Йельской школе общественного здоровья обнародовала результаты, которые предоставляют наиболее подробные на сегодня данные о причастности Беларуси к депортации украинских детей.

По данным исследования, с сентября 2022 по май 2023 несовершеннолетних переселили по меньшей мере из 17 городов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В детский лагерь "Дубрава" под Минском перевезли более 2 тысяч детей, еще 392 человека были размещены в 12 других белорусских учреждениях. Сообщается, что эти дети прошли переподготовку и военную подготовку.

В сообщении отмечается, что транспортные расходы были утверждены Александром Лукашенко за государственные средства. Однако текущее местонахождение этих детей остается неизвестным.

Международное гуманитарное право строго запрещает перемещение несовершеннолетних через государственные границы без согласия родителей или опекунов.

В ответ на обвинения в причастности к этому преступлению Россия постоянно отрицает какие-либо правонарушения, утверждая, что оказывала гуманитарную помощь только тем, кто добровольно желал покинуть Украину. Несмотря на попытки получить разъяснения, запросы агентства в МИД Беларуси и пресс-служба российского детского омбудсмена остались без ответа.

Россия депортирует детей с оккупированных территорий

С начала полномасштабной войны Россия безжалостно депортирует украинских детей и не боится говорить о своих военных преступлениях публично. В конце концов, Международный уголовный суд в Гааге в марте 2023 года выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову за похищение украинских детей.

В конце концов, в Европейском парламенте признали самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко соучастником российских военных преступлений в Украине. Парламент принял резолюцию, где есть раздел о похищении украинских детей в Белоруссию.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что по состоянию на 16 ноября установлено 19 546 незаконно перемещенных детей. Наибольшее количество детей вывезли с территории Донецкой области – 13,6 тысячи.