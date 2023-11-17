Понад 2 400 викрадених українських дітей вивезли до Білорусі: дослідження Єльського університету

У Єльському університеті визначили кількість дітей, яких Росія незаконно вивезла на територію Білорусі з початку вторгнення. За попередніми оцінками, це значення може сягати понад 2,4 тисячі неповнолітніх українців.

Це були діти віком від шести до 17 років. Самі дослідники зазначили, що це мінімальна оцінка, а реальне число депортованих дітей може бути набагато вищим.

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У Білорусі могли опинитися 2,4 тисячі українських дітей

Профінансована США Лабораторія гуманітарних досліджень при Єльській школі громадського здоров'я оприлюднила результати, які надають найдетальніші на сьогодні дані про причетність Білорусі до депортації українських дітей.

За даними дослідження, з вересня 2022 року по травень 2023 року неповнолітніх переселили щонайменше з 17 міст Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. До дитячого табору "Дубрава" під Мінськом перевезли понад 2 тисячі дітей, ще 392 особи були розміщені в 12 інших білоруських установах. Повідомляється, що ці діти пройшли перепідготовку та військовий вишкіл.

У повідомленні наголошується, що транспортні витрати були затверджені Олександром Лукашенком за державні кошти. Однак поточне місцеперебування цих дітей залишається невідомим.

Міжнародне гуманітарне право суворо забороняє переміщення неповнолітніх через державні кордони без згоди батьків або опікунів.

У відповідь на звинувачення в причетності до цього злочину Росія постійно заперечує будь-які правопорушення, стверджуючи, що надавала гуманітарну допомогу лише тим, хто добровільно бажав покинути Україну. Попри спроби отримати роз'яснення, запити агентства до МЗС Білорусі та пресслужба російського дитячого омбудсмена залишилися без відповіді.

Росія депортує дітей з окупованих територій

З початку повномасштабної війни Росія безжально депортує українських дітей і не боїться говорити про свої воєнні злочини публічно. Зрештою Міжнародний кримінальний суд у Гаазі у березні 2023 року видав ордер на арешт Владіміра Путіна та дитячу омбудсменку Марію Львову-Бєлову за викрадення українських дітей.

Зрештою у Європейському парламенті визнали самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка співучасником російських воєнних злочинів в Україні. Парламент ухвалив резолюцію, де є розділ про викрадення українських дітей до Білорусі.

В Офісі генпрокурора наголосили, що станом на 16 листопада встановлено 19 546 незаконно переміщених дітей. Найбільшу кількість дітей вивезли з території Донецької області – 13,6 тисячі.