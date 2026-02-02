Морозы до -29 приближаются: где и когда будет холоднее всего в Украине в течение недели

В течение этой недели в Украине будет преобладать холодная погода с неравномерным распределением температур. Существенных осадков не ожидается, однако в конце недели в части регионов возможен снег, во всех областях – гололедица.

Самые сильные морозы ожидаются в первые дни недели. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Как изменится погода в течение недели?

У понедельник, 2 февраля, в Крыму, на юге Одесской области, в Приазовье и на Донбассе пройдет снег. Температура воздуха в северных, северо-западных и северо-восточных областях ночью составит -24...-29 градусов.

Во всех остальных регионах показатели будут колебаться в пределах -14...-21 градусов, в дневные часы температура воздуха будет -12...-18 градусов, одновременно в южной части и на Закарпатье предусматривают колебания -3...-8 градусов.

У вторник, 3 февраля, осадков не будет. Температура воздуха ночью будет -17...-22 градусов, местами ожидается -24...-29 градусов. Днем прогнозируют -10...-16 градусов, в южной части и на крайнем западе – 0...-7 градусов.

У среду, 4 февраля, в западной части возможен снег с переходом в дождь и морось, местами ожидается туман. Температура воздуха в северных, центральных и восточных областях ночью составит -20...-26 градусов.

В других регионах синоптик прогнозирует -8...-15 градусов, в течение дня ожидается, что температура воздуха будет колебаться в пределах -2...-9 градусов, в северных и восточных областях показатели будут -10...-15 градусов.

У четверг, 5 февраля, в западных областях возможен незначительный снег, временами с дождем, а также шквалы до 20 метров в секунду. Температура воздуха в северных и восточных областях ночью будет в диапазоне -17...-23 градусов.

В течение дня столбики термометров покажут -8...-13 градусов. На территории других областей в ночные часы температура воздуха составит -2...-13 градусов, в дневное время синоптик прогнозирует -6...+2 градусов.

У пятницу, 6 февраля, в западных областях местами пройдут небольшие осадки в виде снега, дождя и мороси. Температура воздуха в течение ночи в северных и восточных областях составит в пределах -15...-20 градусов.

В дневные часы ожидаются показатели в диапазоне -7...-12 градусов. В то же время в остальных областях будет теплее, там ночью будет 0...-10 градусов, а днем ожидается -6...+3 градусов, на Закарпатье пригреет до +9 градусов.

Что ждать от погоды на выходных?

У субботу, 7 февраля, в южных и западных областях ожидаются незначительные осадки в виде снега и дождя. В восточных регионах возможны шквалы ветра. Температура воздуха в северных и восточных областях ночью будет -9...-14 градусов.

В то же время в течение дня показатели будут колебаться в диапазоне -3...-8 градусов, на территории других регионах синоптик прогнозирует -3...-8 градусов в ночное время, в дневные часы столбики термометров покажут -4...+1 градусов.

У воскресенье, 8 февраля, по всей стране пройдут осадки в виде снега, на юге и в центре с дождем. Температура воздуха в ночное время составит -1...-6 градусов, в дневные часы ожидаются колебания в пределах -3...+2 градусов.

Каких погодных изменений ждать?