Самую высокую температуру воздуха прогнозируют в Крыму и на Закарпатье. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Смотрите также Какой будет погода в феврале, и будут ли в дальнейшем еще большие морозы

Какую погоду прогнозируют на 2 февраля?

По данным синоптиков, осадков в Украине 2 февраля не ожидается. Ночью температура будет от -18 до -23 градусов. В северных областях и на Харьковщине морозы усилятся до -22 – -27 градусов, местами – до -30.

Днем прогнозируют от -13 до -18 градусов. На юге и юго-востоке ночью стоит ожидать -12 – -17 градусов, а днем – от -6 до -11 градусов. Самая высокая температура воздуха в этот день, как сообщили синоптики, будет в Крыму и на Закарпатье: ночью от -3 до -8 градусов, а днем будет держаться в пределах 0 – -5 градусов.

Также в Укргидрометцентре предупредили, что на дорогах местами возможна гололедица. Ветер ожидается северный и северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Какой будет температура по регионам?

Киев -16...-14;

Ужгород -4...-2;

Львов -14...-12;

Ивано-Франковск -14...-12;

Тернополь -15...-13;

Черновцы -14...-12;

Хмельницкий -15...-13;

Луцк -14...-12;

Ровно -15...-13;

Житомир -16...-14;

Винница -16...-14;

Одесса -9...-7;

Николаев -10...-8;

Херсон -9...-7;

Симферополь -4...-2;

Кропивницкий -14...-12;

Черкассы -14...-12;

Чернигов -17...-15;

Сумы -16...-14;

Полтава -16...-14;

Днепр -11...-9;

Запорожье -9...-7;

Донецк -12...-10;

Луганск -15...-13;

Харьков -15...-13.

Прогноз погоды в Украине на 2 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду ожидать в ближайшее время?