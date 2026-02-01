Самую высокую температуру воздуха прогнозируют в Крыму и на Закарпатье. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Смотрите также Какой будет погода в феврале, и будут ли в дальнейшем еще большие морозы

Какую погоду прогнозируют на 2 февраля?

По данным синоптиков, осадков в Украине 2 февраля не ожидается. Ночью температура будет от -18 до -23 градусов. В северных областях и на Харьковщине морозы усилятся до -22 – -27 градусов, местами – до -30.

Днем прогнозируют от -13 до -18 градусов. На юге и юго-востоке ночью стоит ожидать -12 – -17 градусов, а днем – от -6 до -11 градусов. Самая высокая температура воздуха в этот день, как сообщили синоптики, будет в Крыму и на Закарпатье: ночью от -3 до -8 градусов, а днем будет держаться в пределах 0 – -5 градусов.

Также в Укргидрометцентре предупредили, что на дорогах местами возможна гололедица. Ветер ожидается северный и северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Какой будет температура по регионам?

  • Киев -16...-14;
  • Ужгород -4...-2;
  • Львов -14...-12;
  • Ивано-Франковск -14...-12;
  • Тернополь -15...-13;
  • Черновцы -14...-12;
  • Хмельницкий -15...-13;
  • Луцк -14...-12;
  • Ровно -15...-13;
  • Житомир -16...-14;
  • Винница -16...-14;
  • Одесса -9...-7;
  • Николаев -10...-8;
  • Херсон -9...-7;
  • Симферополь -4...-2;
  • Кропивницкий -14...-12;
  • Черкассы -14...-12;
  • Чернигов -17...-15;
  • Сумы -16...-14;
  • Полтава -16...-14;
  • Днепр -11...-9;
  • Запорожье -9...-7;
  • Донецк -12...-10;
  • Луганск -15...-13;
  • Харьков -15...-13.

Погода в Украине на 2 февраля

Прогноз погоды в Украине на 2 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду ожидать в ближайшее время?

  • Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала 24 Каналу, что в среднем температура воздуха в феврале будет в пределах нормы.

  • В начале месяца ожидаются морозы, а после 4 февраля синоптики уточнят прогноз температур.

  • В то же время сильных снегопадов в ближайшее время не прогнозируют. Связано это с антициклоном из Скандинавии. Почти по всей стране, кроме юго-востока, возможна гололедица.