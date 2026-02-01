Найвищу температуру повітря прогнозують у Криму та на Закарпатті. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Дивіться також Якою буде погода в лютому, і чи будуть надалі ще більші морози

Яку погоду прогнозують на 2 лютого?

За даними синоптиків, опадів в Україні 2 лютого не очікується. Уночі температура буде від -18 до -23 градусів. У північних областях та на Харківщині морози посиляться до -22 – -27 градусів, місцями – до -30.

Удень прогнозують від -13 до -18 градусів. На півдні та південному сході вночі варто очікувати -12 – -17 градусів, а вдень – від -6 до -11 градусів. Найвища температура повітря цього дня, як повідомили синоптики, буде в Криму та на Закарпатті: вночі від -3 до -8 градусів, а вдень триматиметься в межах 0 – -5 градусів.

Також в Укргідрометцентрі попередили, що на дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер очікується північний та північно-східний, від 5 до 10 метрів за секунду.

Якою буде температура по регіонах?

Київ -16…-14;

Ужгород -4…-2;

Львів -14…-12;

Івано-Франківськ -14…-12;

Тернопіль -15…-13;

Чернівці -14…-12;

Хмельницький -15…-13;

Луцьк -14…-12;

Рівне -15…-13;

Житомир -16…-14;

Вінниця -16…-14;

Одеса -9…-7;

Миколаїв -10…-8;

Херсон -9…-7;

Сімферополь -4…-2;

Кропивницький -14…-12;

Черкаси -14…-12;

Чернігів -17…-15;

Суми -16…-14;

Полтава -16…-14;

Дніпро -11…-9;

Запоріжжя -9…-7;

Донецьк -12…-10;

Луганськ -15…-13;

Харків -15…-13.

Прогноз погоди в Україні на 2 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду очікувати найближчим часом?