Морози до -29 наближаються: де і коли буде найхолодніше в Україні протягом тижня

Протягом цього тижня в Україні переважатиме холодна погода з нерівномірним розподілом температур. Істотних опадів не очікується, однак наприкінці тижня в частині регіонів можливий сніг, в усіх областях – ожеледиця.

Найбільші морози очікуються у перші дні тижня. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Як зміниться погода протягом тижня?

У понеділок, 2 лютого, в Криму, на півдні Одеської області, у Приазов'ї та на Донбасі пройде сніг. Температура повітря у північних, північно-західних та північно-східних областях вночі становитиме -24…-29 градусів.

В усіх інших регіонах показники коливатимуться в межах -14…-21 градусів, у денні години температура повітря буде -12...-18 градусів, водночас у південній частині та на Закарпатті передбачають коливання -3...-8 градусів.

У вівторок, 3 лютого, опадів не буде. Температура повітря вночі буде -17...-22 градусів, подекуди очікується -24...-29 градусів. Удень прогнозують -10...-16 градусів, у південній частині та на крайньому заході – 0...-7 градусів.

У середу, 4 лютого, у західній частині можливий сніг із переходом у дощ та мряку, місцями очікується туман. Температура повітря в північних, центральних та східних областях вночі становитиме -20...-26 градусів.

В інших регіонах синоптик прогнозує -8...-15 градусів, протягом дня очікується, що температура повітря коливатиметься в межах -2...-9 градусів, у північних та східних областях показники будуть -10...-15 градусів.

У четвер, 5 лютого, у західних областях можливий незначний сніг, часом з дощем, а також шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря в північних та східних областях вночі буде в діапазоні -17...-23 градусів.

Протягом дня стовпчики термометрів покажуть -8...-13 градусів. На території інших областей у нічні години температура повітря становитиме -2...-13 градусів, у денний час синоптик прогнозує -6...+2 градусів.

У п'ятницю, 6 лютого, в західних областях місцями пройдуть невеликі опади у вигляді снігу, дощу та мряки. Температура повітря протягом ночі у північних та східних областях становитиме в межах -15...-20 градусів.

У денні години очікуються показники в діапазоні -7...-12 градусів. Водночас в решті областей буде тепліше, там вночі буде 0…-10 градусів, а вдень очікується -6…+3 градусів, на Закарпатті пригріє до +9 градусів.

Що чекати від погоди на вихідних?

У суботу, 7 лютого, у південних та західних областях очікуються незначні опади у вигляді снігу та дощу. У східних регіонах можливі шквали вітру. Температура повітря в північних та східних областях вночі буде -9...-14 градусів.

Водночас протягом дня показники коливатимуться в діапазоні -3...-8 градусів, на території інших регіонах синоптик прогнозує -3...-8 градусів у нічний час, у денні години стовпчики термометрів покажуть -4...+1 градусів.

У неділю, 8 лютого, по всій країні пройдуть опади у вигляді снігу, на півдні та у центрі з дощем. Температура повітря у нічний час становитиме -1...-6 градусів, у денні години очікуються коливання в межах -3...+2 градусів.

Яких погодних змін чекати?