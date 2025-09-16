Украину вскоре накроет похолодание, однако теплые дни, вероятно, еще будут. В Укргидрометцентре говорят, что характер погоды будет меняться.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на синоптика Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра Ивана Семилита, которого цитирует УНИАН.

Смотрите также Становится все холоднее, термометры покажут +5: прогноз ночных и дневных температур на неделе

Ожидается ли похолодание в ближайшее время?

Из-за падения давления погода начнет меняться уже на этой неделе. На Западе Украины уже наблюдается осенняя погода, а до других областей похолодание может дойти в ближайшие два дня.

16 сентября давление постепенно будет падать, слабо. В большинстве областей осадков еще не ожидаем. Только в западных и Житомирской областях атмосферный фронт с запада в дневные часы обусловит кратковременные дожди,

– рассказал Иван Семилит.

Однако уже с 17 – 18 сентября дожди охватят почти всю территорию Украины. Синоптики прогнозируют умеренные осадки, которые местами будут сильнее. По словам представителя, в южной части даже могут быть грозы.

Осадки начнут лить в результате прихода атмосферного фронта и циклона, который будет находиться над Югом Украины 18 сентября. Зато на Западе в этот день дожди должны прекратиться.

Синоптик отметил, что ночью температура воздуха почти не изменится, а дневная снизится до 16 – 22 градусов тепла.

После того как холодный циклон уйдет с территории Украины, температура воздуха может стать выше. Облаков на небе будет меньше, поэтому солнечные лучи будут достигать земли.

"Но не следует рассчитывать на какие-то очень высокие значения. Вот такие, в принципе, как у нас сейчас есть", – объяснил синоптик.

Осеннее солнце будет прогревать землю примерно до 25 – 27 градусов тепла. Теплее может стать фактически во всех областях Украины.

Какой будет погода осенью?