Похолоднішає, але не надовго: синоптик розповів, як зміниться погода найближчими днями
- З 16 вересня в Україні очікується похолодання, з дощами на Заході та Житомирщині.
- Невдовзі дощі поширяться на всю Україну, можливі грози на Півдні, а температура вдень знизиться до 16 градусів.
Україну невдовзі накриє похолодання, однак теплі дні, ймовірно, ще будуть. В Укргідрометцентрі кажуть, що характер погоди змінюватиметься.
Про це пише 24 Канал з посиланням на синоптика Відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру Івана Семиліта, якого цитує УНІАН.
Чи очікується похолодання найближчим часом?
Через падіння тиску погода почне змінюватися вже цього тижня. На Заході України вже спостерігається осіння погода, а до інших областей похолодання може дійти в найближчі два дні.
16 вересня тиск поступово падатиме, слабко. У більшості областей опадів ще не очікуємо. Лише у західних та Житомирській областях атмосферний фронт із заходу в денні години зумовить короткочасні дощі,
– розповів Іван Семиліт.
Однак вже із 17 – 18 вересня дощі охоплять майже всю територію України. Синоптики прогнозують помірні опади, які місцями будуть сильніші. За словами речника, в південній частині навіть можуть бути грози.
Опади почнуть лити внаслідок приходу атмосферного фронту та циклону, який перебуватиме над Півднем України 18 вересня. Натомість на Заході цього дня дощі мають припинитися.
Синоптик зауважив, що вночі температура повітря майже не зміниться, а денна знизиться до 16 – 22 градусів тепла.
Після того як холодний циклон піде з території України, температура повітря може стати вищою. Хмар на небі буде менше, тож сонячні промені досягатимуть землі.
"Але не слід розраховувати на якісь дуже високі значення. Ось такі, в принципі, як у нас зараз є", – пояснив синоптик.
Осіннє сонце прогріватиме землю приблизно до 25 – 27 градусів тепла. Тепліше може стати фактично в усіх областях України.
Якою буде погода восени?
Найближчими днями дощі будуть звичним явищем для українців. На Півдні можливі грози. Водночас на Заході опадів стане менше.
Вересень в Україні очікується з температурою та опадами близькими до кліматичної норми. Цього місяця очікуються й перші заморозки через вирування холодного повітря арктичного походження. Вони можуть з’явитися вже після 20 вересня одразу в кількох областях України.
Але загалом восени переважатиме температура повітря вища за кліматичну норму. Це стосується всіх трьох місяців, розповіла в коментарі 24 Каналу завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух. Вона додала, що типовою рисою осені є тривалі затяжні дощі.