Україну невдовзі накриє похолодання, однак теплі дні, ймовірно, ще будуть. В Укргідрометцентрі кажуть, що характер погоди змінюватиметься.

Про це пише 24 Канал з посиланням на синоптика Відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру Івана Семиліта, якого цитує УНІАН.

Чи очікується похолодання найближчим часом?

Через падіння тиску погода почне змінюватися вже цього тижня. На Заході України вже спостерігається осіння погода, а до інших областей похолодання може дійти в найближчі два дні.

16 вересня тиск поступово падатиме, слабко. У більшості областей опадів ще не очікуємо. Лише у західних та Житомирській областях атмосферний фронт із заходу в денні години зумовить короткочасні дощі,

– розповів Іван Семиліт.

Однак вже із 17 – 18 вересня дощі охоплять майже всю територію України. Синоптики прогнозують помірні опади, які місцями будуть сильніші. За словами речника, в південній частині навіть можуть бути грози.

Опади почнуть лити внаслідок приходу атмосферного фронту та циклону, який перебуватиме над Півднем України 18 вересня. Натомість на Заході цього дня дощі мають припинитися.

Синоптик зауважив, що вночі температура повітря майже не зміниться, а денна знизиться до 16 – 22 градусів тепла.

Після того як холодний циклон піде з території України, температура повітря може стати вищою. Хмар на небі буде менше, тож сонячні промені досягатимуть землі.

"Але не слід розраховувати на якісь дуже високі значення. Ось такі, в принципі, як у нас зараз є", – пояснив синоптик.

Осіннє сонце прогріватиме землю приблизно до 25 – 27 градусів тепла. Тепліше може стати фактично в усіх областях України.

Якою буде погода восени?