В сети пишут о "заминировании" поездов: задерживается ряд рейсов
- В Украине задерживаются поезда из-за сообщения о заминировании.
- Полиция проверила несколько поездов, но взрывчатки не нашли.
Вечером в воскресенье, 12 октября, на нескольких направлениях Укрзализныця была вынуждена эвакуировать людей из-за сообщения о заминировании поездов. Из-за этого ряд поездов движется с задержками.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные сообщества. Укрзализныця еще официально не комментировала массовые "минирования".
Какие поезда остановили из-за фейковых минирований?
Сразу в нескольких городах полиция провела проверки поездов на наличие взрывчатки. Перед этим появились анонимные сообщения о том, что некоторые поезда заминированы.
Так на улице оказались пассажиры поезда Кривой Рог – Ивано-Франковск. Пока правоохранители проверяли поезд, люди ждали посадку более часа.
В СМИ писали о возможном заминировании поезда Будапешт – Киев. Поезд пришлось остановить, а пассажиров отвели на безопасное расстояние. Из-за непогоды маленьких пассажиров на время ожидания полиция забрала к себе в автомобили.
Также из-за сообщения о взрывчатке задержали поезд, движущийся по рейсу Львов – Днепр.
Полиция Ивано-Франковска сообщила, что возле Бурштына для проверки остановили поезд Черновцы – Ивано-Франковск – Запорожье. Полицейские провели обследование поезда снаружи и внутри вагонов и не обнаружили там взрывчатку. Поезд поехал дальше по маршруту.
По состоянию на 19:52:
- поезд №9/10 Будапешт-Келети – Киев-Пассажирский задерживается на час и 29 минут;
- поезд №79/80 Львов – Днепр-Главный курсирует с опозданием на 48 минут.
Ни в одном из задержанных поездов взрывчатки, к счастью, не было.
Накануне тоже были сообщения о заминировании
В субботу, 11 октября, некоторые поезда так же останавливали на неопределенное время из-за сообщения о якобы заминировании поездов. Соответствующие службы оперативно провели проверку и не нашли никакой взрывчатки.
В прошлый раз задержка поездов не длилась более, чем час.