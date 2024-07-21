Появляется больше данных относительно убийцы Фарион, – Зеленский

Во время вечернего обращения президент Украины вспомнил об убийстве Ирины Фарион.

Сегодня с языковедом прощаются во Львове. 24 Канал освещает прощание с Ириной Фарион.

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Зеленский о поисках убийцы Фарион

Доклад министра внутренних дел. По расследованию убийства Ирины Фарион. Тяжелый процесс. Но все необходимые силы задействованы, и появляется больше данных относительно исполнителя этого преступления,

– сказал гарант.

Полиция обнародовала приметы разыскиваемого – возможного убийцы Фарион

Его приметы: возраст – около 20 лет, рост – 170-180 см, худощавого телосложения.

На момент совершения преступления был одет в:

спортивные штаны темного цвета; черную кофту с длинным рукавом, сверху которой – футболка красного цвета с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне;

на голове – панама темного цвета с эмблемой по центру, с широкими полями;

на ногах – белые высокие носки, кроссовки красно-черные с белой подошвой;

на руках – красные варежки.