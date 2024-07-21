Прощание с Ириной Фарион после того, как она погибла после стрельбы 19 июля происходит в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, об этом передает корреспондент 24 Канал.
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Каким было прощание с Ириной Фарион
Что сказал священник на парастасе
Священник отметил, что Ирину Фарион убили за то, что сейчас оккупанты убивают наших воинов, а Россия – наше государство. За то, что все мы являемся личностями.
Каждый из нас живет, кто-то немножко дольше, кто-то короче. Нет разницы. Но мы можем признать, что встречать личностей невозможно очень часто. Быть личностью не легко, но это нужно,
– сказал священник.
Прощание с Ириной Фарион в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла / Видео 24 Канала
Люди несут цветы на панихиду
На улицах много людей несут цветы, чтобы положить их на прощание с Ириной Фарион.
Люди несут цветы, чтобы положить их к Ирине Фарион / Фото 24 Канала
Люди несут цветы на панихиду / Фото 24 Канала
С профессором попрощалась семья
Внутри самого храма попрощались с Ириной Фарион ее родные. Попрощалась с мамой дочь профессора София.
С Фарион пришли попрощаться родные / Фото 24 Канала
Дочь Ирины Фарион София провожает маму в последний путь / Фото 24 Канала
Корреспондент 24 Канала рассказал, что в сам Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла смогли зайти не так много людей. Основная часть тех, кто хочет попрощаться с профессором, находится на улице.
Проститься пришли сотни людей
Попрощаться с Ириной Фарион пришли родные, коллеги, львовяне и сторонники общественного деятеля из разных городов Украины.
Среди тех, кто хотел отдать честь профессору были и военные.
Проститься с Фарион пришли и военные / Фото 24 Канала.
Процессия началась
Корреспондент 24 Канала сообщает, что процессия зашла, гроб с Ириной Фарион занесли в храм. Парастас продлится с 19:00 до 22:00.
Процессия прощания с Ириной Фарион началась / Видео 24 Канала
В центре Львова сотни людей пришли отдать дань уважения Ирине Фарион
Сотни людей уже собрались в центре, чтобы попрощаться с Ириной Фарион.
Люди собрались попрощаться с Ириной Фарион / Фото 24 Канала
Люди ждут начала прощания с Ириной Фарион / Фото 24 Канала
Сотни людей пришли на прощание / Фото 24 Канала
Что известно об убийстве украинского языковеда
- Ирину Фарион убили вечером 19 июля, когда она выходила из своего дома, выстрелом в висок. На место происшествия очевидцы сразу вызвали скорую и доставили украинского языковед в реанимацию.
- Врачи пытались сделать все возможное, что спасли профессора. Однако ее сердце не выдержало, и позже в тот же день она умерла в реанимации.
- Самого нападающего на украинского языковеда до сих пор ищут правоохранители. Сейчас следствие не исключает несколько версий относительно того, почему именно могла произойти стрельба.
- Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич также попросил граждан, которые находились вблизи места происшествия или проезжали там на момент стрельбы, помочь в поиске злоумышленника, предоставив видео с камер.