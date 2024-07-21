19:51, 21 июля

Священник отметил, что Ирину Фарион убили за то, что сейчас оккупанты убивают наших воинов, а Россия – наше государство. За то, что все мы являемся личностями.

Каждый из нас живет, кто-то немножко дольше, кто-то короче. Нет разницы. Но мы можем признать, что встречать личностей невозможно очень часто. Быть личностью не легко, но это нужно,

– сказал священник.