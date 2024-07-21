19:51, 21 липня

Священник зазначив, що Ірину Фаріон вбили за те, що зараз окупанти вбивають наших воїнів, а Росія – нашу державу. За те, що всі ми є особистостями.

Кожен з нас живе, хтось трошки довше, хтось коротше. Немає різниці. Але ми можемо визнати, що зустрічати особистостей неможливо дуже часто. Бути особистістю не є легко, але це потрібно,

– сказав священник.