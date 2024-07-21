Прощання з Іриною Фаріон після того, як вона загинула після стрілянини 19 липня відбувається в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла, про це передає кореспондент 24 Канал.
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Яким було прощання з Іриною Фаріон
Що сказав священник на парастасі
Священник зазначив, що Ірину Фаріон вбили за те, що зараз окупанти вбивають наших воїнів, а Росія – нашу державу. За те, що всі ми є особистостями.
Кожен з нас живе, хтось трошки довше, хтось коротше. Немає різниці. Але ми можемо визнати, що зустрічати особистостей неможливо дуже часто. Бути особистістю не є легко, але це потрібно,
– сказав священник.
Прощання з Іриною Фаріон у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла / Відео 24 Каналу
Люди несуть квіти на парастас
На вулицях багато людей несуть квіти, щоб покласти їх на прощання з Іриною Фаріон.
Люди несуть квіти, щоб покласти їх до Ірини Фаріон / Фото 24 Каналу
Люди несуть квіти на парастас / Фото 24 Каналу
З професоркою попрощалася родина
Всередині самого храму попрощалися з Іриною Фаріон її рідні. Попрощалася з мамою донька професорки Софія.
З Фаріон прийшли попрощатися рідні / Фото 24 Каналу
Донька Ірини Фаріон Софія проводжає маму в останню путь / Фото 24 Каналу
Кореспондент 24 Каналу розповів, що в сам Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла змогли зайти не так багато людей. Основна частина тих, хто хоче попрощатися з професоркою, перебуває на вулиці.
Попрощатися прийшли сотні людей
Попрощатися з Іриною Фаріон прийшли рідні, колеги, львів'яни та прихильники громадської діячки з різних міст України.
Серед тих, хто хотів віддати шану професорці були і військові.
Попрощатися з Фаріон прийшли і військові / Фото 24 Каналу
Процесія почалася
Кореспондент 24 Каналу повідомляє, що процесія зайшла, труну з Іриною Фаріон занесли в храм. Парастас триватиме з 19:00 до 22:00.
Процесія прощання з Іриною Фаріон почалася / Відео 24 Каналу
У центрі Львова сотні людей прийшли віддати шану Ірині Фаріон
Сотні людей уже зібралися у центрі, щоб попрощатися з Іриною Фаріон.
Люди зібралися попрощатися з Іриною Фаріон / Фото 24 Каналу
Люди чекають на початок прощання з Іриною Фаріон / Фото 24 Каналу
Сотні людей прийшли на прощання / Фото 24 Каналу
Що відомо про вбивство української мовознавиці
- Ірину Фаріон вбили ввечері 19 липня, коли вона виходила зі свого будинку, пострілом у скроню. На місце події очевидці одразу викликали швидку і доправили українську мовознавицю до реанімації.
- Лікарі намагалися зробити все можливе, що врятували професорку. Однак її серце не витримало, і пізніше того ж самого дня вона померла у реанімації.
- Самого нападника на українську мовознавицю і досі шукають правоохоронці. Наразі слідство не відкидає кілька версій щодо того, чому саме могла статися стрілянина.
- Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич також попросив громадян, які перебували поблизу місця події або проїжджали там на момент стрілянини, допомогти у пошуку зловмисника, надавши відео з камер.