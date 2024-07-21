З'являється більше даних щодо вбивці Фаріон, – Зеленський

Під час вечірнього звернення президент України згадав про вбивство Ірини Фаріон.

Сьогодні з мовознавицею прощаються у Львові. 24 Канал висвітлює прощання з Іриною Фаріон.

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Зеленський про пошуки вбивці Фаріон

Доповідь міністра внутрішніх справ. Щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон. Важкий процес. Але всі необхідні сили залучені, і з'являється більше даних щодо виконавця цього злочину,

– сказав гарант.

Поліція оприлюднила прикмети розшукуваного – можливого вбивці Фаріон

Його прикмети: вік – близько 20 років, зріст – 170-180 сантиметрів, худорлявої статури.

На момент скоєння злочину був одягнений у:

спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої – футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах і написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;

на голові – панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими берегами;

на ногах – білі високі шкарпетки, кросівки червоно-чорні з білою підошвою;

на руках – червоні рукавиці.

У Нацполіції просять не вживати жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи. Якщо ви володієте інформацією, яка допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника, – телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102.

Заяви Ігоря Клименка щодо перебігу розслідування вбивства Фаріон

Глава МВС майже одразу після замаху на мовознавицю дав брифінг. Тоді професорка ще була в лікарні, де медики боролися за її життя.

Слідчі розглядають різні версії щодо вбивства Ірини Фаріон, тому не відкидають, що до нього можуть бути причетні й російські спецслужби. Основні версії убивства Фаріон – особиста неприязнь і громадсько-політична діяльність. Правоохоронці не виключають, що вбивство має замовний характер.

На момент брифінгу Клименка поліції було нічого не відомо про нападника. Ймовірно, молодий чоловік, якого раніше бачили біля будинку Ірини Фаріон, і є стрільцем. Однак правоохоронці продовжують збирати докази.

Молодик, чиї світлини поширилися у мережі, дійсно стежив за будинком Ірини Фаріон. Міністр наголосив, що вбивство Фаріон не було спонтанним, адже нападник планував його близько одного – двох тижнів, і протягом цього часу постійно стежив за місцем, де жила мовознавиця.