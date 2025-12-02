Россияне говорят о "захвате" Волчанска и Покровска: в Генштабе отреагировали на вражеские заявления
- Генштаб ВСУ опроверг заявления россиян о "захвате" Покровска и Волчанска, назвав это пропагандой.
- Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции и ведут активные боевые действия в Покровске, нанося значительные потери противнику.
Российские пропагандисты постоянно приписывают себе несуществующие достижения на фронте. Сейчас они заявляют о захвате Волчанска в Харьковской области и Покровска в Донецкой области.
Однако подразделения Сил обороны Украины продолжают оборонительные операции на сложных участках фронта, в частности в Покровске, Волчанске и Купянске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Как в Генштабе прокомментировали российские заявления?
По данным Генштаба, заявления о "захвате" Покровска, Волчанска и Купянска российской армией не соответствуют действительности. Речь идет лишь об очередной попытке Кремля использовать снятый на видео "флаговтик" с пропагандистской целью для влияния на участников международных переговоров.
В Покровске Силы обороны удерживают северную часть города по линии железной дороги. Там продолжаются поисково-штурмовые действия для ликвидации очагов врага. Россияне несут значительные потери. Только за прошедшие сутки на Покровском направлении украинские воины обезвредили 104 оккупанта.
В частности, подразделения военные уже зачистили группу, которая под прикрытием тумана подняла российский триколор в одном из районов города. Кроме этого, они организуют дополнительные логистические пути в районах Покровска и Мирнограда для поставки на позиции всего необходимого.
По данным Генштаба, напряженной остается ситуация и в Волчанске на Харьковщине. Россияне не оставляют попыток продвинуться в этом населенном пункте, применяя малые пехотные группы, ударные БпЛА и артиллерию. Однако украинские защитники стойко удерживают позиции.
Коротко о главных событиях на фронте
Бойцы 7-го Корпуса быстрого реагирования ВСУ рассказали, что украинские защитники удерживают северную часть Покровска и ведут штурмовые действия на юге, где преобладают войска России. Однако ситуация здесь остается довольно напряженной. Только за минувшие сутки на Покровском направлении произошло 72 штурма.
Впрочем, россияне продолжают продвигаться. По данным DeepState, в ноябре этого года Россия оккупировала 505 квадратных километров украинской территории, что почти вдвое превышает показатель за сентябрь.