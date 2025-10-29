Россияне вывесили свой флаг на потолке возле Покровска: тряпка провисела не долго

29 октября в сети показали кадры, на которых видно российский флаг на потолке возле Покровска. Впрочем, российский триколор провисел там недолго.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Какова ситуация в Покровске?

Как отметили в DeepState, "тряпка как появилась – так и исчезла".

Триколор россиян на потолке "Покровск" обнаружили примерно в 9:40, а уже в 10:40 он был уничтожен.

Россияне вывесили свой флаг в Покровске: смотрите видео

Уничтожение российского триколора: смотрите видео

Ситуация в городе остается сложной, поскольку враг продолжает затягивать пехоту. По состоянию на сейчас Силы Обороны Украины прилагают большие усилия, чтобы нанести врагу максимальные потери,

– отмечают аналитики.

Они также добавили, что город сейчас – большая серая зона: южнее железной дороги есть много позиций ВСУ, а севернее – просочилось немало оккупантов.

