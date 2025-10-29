Россияне вывесили свой флаг на потолке возле Покровска: тряпка провисела не долго
- Российский флаг на стеле возле Покровска появился 29 октября примерно в 9:40 и был уничтожен уже в 10:40.
- Ситуация в Покровске остается сложной, город является большой серой зоной.
29 октября в сети показали кадры, на которых видно российский флаг на потолке возле Покровска. Впрочем, российский триколор провисел там недолго.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Смотрите также Бои идут круглосуточно: карта фронта на 29 октября
Какова ситуация в Покровске?
Как отметили в DeepState, "тряпка как появилась – так и исчезла".
Триколор россиян на потолке "Покровск" обнаружили примерно в 9:40, а уже в 10:40 он был уничтожен.
Россияне вывесили свой флаг в Покровске: смотрите видео
Уничтожение российского триколора: смотрите видео
Ситуация в городе остается сложной, поскольку враг продолжает затягивать пехоту. По состоянию на сейчас Силы Обороны Украины прилагают большие усилия, чтобы нанести врагу максимальные потери,
– отмечают аналитики.
Они также добавили, что город сейчас – большая серая зона: южнее железной дороги есть много позиций ВСУ, а севернее – просочилось немало оккупантов.
Другие новости с Покровского направления
За сутки 28 октября на Покровском направлении ВСУ остановили 45 российских штурмов возле населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Миролюбовка, Мирноград, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал.
Военные показали карту, как россияне планировали окружить Покровскую агломерацию. Для этого противник задействовал около 11 тысяч человек. Защитники продолжают оборонительную операцию и за последние 2 дня в полосе ответственности 7 корпуса ШРДШВ было ликвидировано 90 оккупантов, еще 42 – ранены.
По данным The Financial Times, Путин хочет захватить Покровск до 15 ноября. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала заметил, что диктатору это нужно, чтобы усилить переговорные позиции России.