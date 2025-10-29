Росіяни вивісили свій прапор на стелі біля Покровська: ганчірка провисіла не довго

29 жовтня у мережі показали кадри, на яких видно російський прапор на стелі біля Покровська. Втім, російський триколор провисів там недовго.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.

Яка ситуація у Покровську?

Як зауважили у DeepState, "ганчірка як з'явилася – так і зникла".

Триколор росіян на стелі "Покровськ" виявили приблизно о 9:40, а вже о 10:40 він був знищений.

Росіяни вивісили свій прапор у Покровську: дивіться відео

Знищення російського триколору: дивіться відео

Ситуація в місті залишається складною, оскільки ворог продовжує затягувати піхоту. Станом на зараз Сили Оборони України докладають великих зусиль, щоб нанести ворогу максимальних втрат,

– зауважують аналітики.

Вони також додали, що місто наразі – велика сіра зона: південніше залізниці є багато позицій ЗСУ, а північніше – просочилося чимало окупантів.

