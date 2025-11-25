Военный описал самые большие вызовы для украинцев и россиян на Покровском направлении

Одной из стратегических целей врага на Покровском направлении является перерезать логистику для Сил обороны. К сожалению, сегодня логистика для этой агломерации сведена к минимуму.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир экипажа БпАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" с позывным "Скиф", отметив, что большинство операций выполняют пешие группы. Также активно привлечены дроны.

Как враг хочет перерезать логистику?

Большинство дорог, которые ведут в город, расположены в серой зоне. Они не просто простреливаются артиллерией или дронами, а стрелковым оружием. Там возможен даже "близкий контакт" с врагом. Поэтому логистика чрезвычайно затруднена.

Основные направления, которые оккупанты пытаются перерезать, это город Родинское, а также поселок Донецкое. Эти населенные пункты россияне хотят "отрезать", поскольку они важны для обеспечения нашего гарнизона.

"Украинские военные сдерживают продвижение врага на запад для того, чтобы не дать возможности это сделать. Параллельно противник просачивается в город. Это четко видно. Кроме этого пытается перерезать "артерию", которая питает Покровск, непосредственно из Павлограда", – рассказал "Скиф".

Какие проблемы возникают у россиян?

У противника также похожие вызовы. Темпы его продвижения несколько замедлились, но по логистическим операциям, то россиянам немного проще их выполнять.

"На Покровском направлении Силы обороны находятся в "кармане", в полуокружении. Враг наступает плотным фронтом. На других направлениях он сталкивается с такими же проблемами, потому что этот "выступ" надо питать. Тогда логистика россиян находится под поражением", – добавил военный.

"На поле боя очень важна связь и средства, которые помогают ее обеспечивать. Они позволяют бойцам поддерживать коммуникацию со штабом. К сожалению, такое оборудование находится под ударами дронов, артиллерии.

Хотя у Покровска оккупантам немного проще выполнять такие операции, но все равно не легко. Поэтому стратегия Сил обороны – перерезание вражеской логистики. Это самый эффективный способ замедления наступления. Ведь пехота всегда нуждается в боеприпасах, провизии и других средствах.

Сегодня враг концентрирует на этом направлении наибольшее количество сил. Группировка составляет примерно 130 тысяч бойцов, но их продвижение действительно ограничилось. В поле оно ускоренное, а в городе – россияне увязают в городских боях. Это один из самых сложных видов боя как для врага, так и для Сил обороны.

