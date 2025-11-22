Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также ВСУ провели ротацию и эвакуацию: что сейчас происходит в Покровске и Мирнограде
Что в Генштабе говорят о ситуации в Покровске?
Сейчас в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия с привлечением воинских частей Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков и других частей Сил обороны Украины.
В течение нескольких дней оккупанты пытались продвинуться в центр города с помощью тумана, однако их ликвидируют в городской застройке.
Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска и контролируют позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации,
– заявили военные.
Враг пытается обойти город из-за невозможности продавить оборону Покровска. Россияне попытались малыми группами выйти к населенному пункту Гришино, что на северо-западе от Покровска. Впрочем, все вражеские группы были уничтожены.
Силы обороны перерезают логистические пути врага на подступах к Покровску. А в районе Мирнограда враг продолжает попытки наступать малыми штурмовыми группами, пытаясь просочиться в город. На Покровском направлении враг и в дальнейшем концентрирует основные усилия, но взамен несет и наибольшие потери и уже вынужден привлечь оперативный резерв.
Для подразделений ВСУ организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения всем необходимым.
Последние новости о боях за Покровск: что известно?
Президент Украины рассказал, что 150 тысяч российских военных ежедневно штурмуют Покровское направление. По его словам, украинские военные защищают позиции на границе между Днепровщиной и Донетчиной, на Харьковщине и Запорожье, чтобы стабилизировать ситуацию.
Военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что в Покровске продолжаются стрелковые бои через полосу, когда каждая из сторон пытается зайти и занять лучшую позицию. А дальше во время столкновения украинские защитники и противник вступают непосредственно в огневое столкновение.
По мнению Свитана, важно удерживать Покровский рубеж в серой зоне, в зоне боев. Главное, как заметил военный эксперт, чтобы украинские силы оставались на высотах в Покровске, Доброполье, в районе шахты "Красноармейская-Западная".