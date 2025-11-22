Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что в Генштабе говорят о ситуации в Покровске?

Сейчас в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия с привлечением воинских частей Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков и других частей Сил обороны Украины.

В течение нескольких дней оккупанты пытались продвинуться в центр города с помощью тумана, однако их ликвидируют в городской застройке.

Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска и контролируют позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации,

– заявили военные.

Враг пытается обойти город из-за невозможности продавить оборону Покровска. Россияне попытались малыми группами выйти к населенному пункту Гришино, что на северо-западе от Покровска. Впрочем, все вражеские группы были уничтожены.

Силы обороны перерезают логистические пути врага на подступах к Покровску. А в районе Мирнограда враг продолжает попытки наступать малыми штурмовыми группами, пытаясь просочиться в город. На Покровском направлении враг и в дальнейшем концентрирует основные усилия, но взамен несет и наибольшие потери и уже вынужден привлечь оперативный резерв.

Для подразделений ВСУ организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения всем необходимым.

Последние новости о боях за Покровск: что известно?