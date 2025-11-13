Никто не толкает на смерть ради руин, – Зеленский о ситуации и рисках в Покровске

На Покровском направлении продолжаются бои. Президент Зеленский заявил, что любое решение о выводе украинских войск принимают командиры.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, передает 24 Канал.

Как Зеленский оценивает ситуацию в Покровске?

Президент Украины прокомментировал ситуацию в Покровске Донецкой области. Он признал, что она остается "очень сложной". Российские войска не оставляют намерения контролировать город после месяцев интенсивных боев.

Я буду поддерживать наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию,

– сказал Зеленский.

По словам лидера Украины, любое решение о выводе украинских войск принимают командиры непосредственно на месте. Кроме того, он добавил, что "никто не толкает на смерть ради руин".

Президент также заявил, что Россия стремится захватить Покровск, чтобы доказать лидеру США Дональду Трампу, что Украина должна выйти со всего востока Донбасса.

"Мы не можем покинуть Восток Украины. Люди этого не поймут", – сказал Зеленский. Глава государства подчеркнул, что захват отдельных городов не гарантирует, что враг остановится, ведь ни одного сдерживающего фактора нет.