Штурмовики подняли флаг Украины в центре Покровска и показали видео

Несмотря на заявления россиян о захвате Покровска, Силы обороны Украины держат оборону. В центре города штурмовики подняли украинский флаг.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 425-й отдельный штурмовой полк "Скала".

Смотрите также Не собираются останавливаться, – военный шокировал количеством штурмов россиян возле Покровска

Как держат оборону Покровска?

Штурмовики полка "Скала" показали видео, на котором они поднимают украинский флаг в центре Покровска. Так военные ответили на очередные заявления России о якобы "взятии" города оккупантами.

Защитники подчеркнули, что Украина продолжает борьбу и будет защищать свои территории от российских захватчиков.

Поднятие флага Украины в Покровске: смотрите видео

Мир должен видеть, что, несмотря на кремлевскую ложь о "взятии" города, Украина борется, будет бороться и не отдаст оккупантам свою территорию,

– говорится в сообщении.

Кстати, редакция сайта 24tv.ua собирает на машину VW T5 для 160 ОМБр. Подразделения бригады ведут бои на тяжелом Покровском и Сумском направлениях. Бойцам необходимы надежные авто. Кроме того, редакция разыграет новый iPhone 16 256GB среди тех, кто задонатит на банк от 200 гривен.

Какова ситуация в Покровске?