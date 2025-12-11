Штурмовики подняли флаг Украины в центре Покровска и показали видео
- Штурмовики полка "Скала" подняли украинский флаг в центре Покровска.
- Украина продолжает борьбу за свои территории, несмотря на заявления Кремля.
Несмотря на заявления россиян о захвате Покровска, Силы обороны Украины держат оборону. В центре города штурмовики подняли украинский флаг.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 425-й отдельный штурмовой полк "Скала".
Как держат оборону Покровска?
Штурмовики полка "Скала" показали видео, на котором они поднимают украинский флаг в центре Покровска. Так военные ответили на очередные заявления России о якобы "взятии" города оккупантами.
Защитники подчеркнули, что Украина продолжает борьбу и будет защищать свои территории от российских захватчиков.
Поднятие флага Украины в Покровске: смотрите видео
Мир должен видеть, что, несмотря на кремлевскую ложь о "взятии" города, Украина борется, будет бороться и не отдаст оккупантам свою территорию,
– говорится в сообщении.
Какова ситуация в Покровске?
Бои в районе Покровска и Мирнограда остаются самыми интенсивными. Как сообщил начальник разведки зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко 24 Каналу, россияне не планируют останавливаться.
За сутки 10 декабря на этом направлении зафиксировано 49 боев. Россия также привлекает к штурмам технику, активно применяет КАБы и дроны.
В то же время на днях украинские защитники отбили механизированное наступление на Покровск.