17 августа, 11:40
Покровск зачищен от вражеских групп и одиночных оккупантов, – Генштаб

Ярослав Погончук
Основные тезисы
  • Силы обороны Украины зачистили Покровск и несколько других населенных пунктов Донецкой области от оккупантов, нанеся значительные потери российским войскам.
  • С 4 по 16 августа украинские военные уничтожили или повредили значительное количество техники, в частности 8 танков, 6 бронированных машин, 103 единицы авто- и мототехники и 91 беспилотник.

Силы обороны имеют успехи сразу на нескольких направлениях. В первую очередь, удалось зачистить Покровск от вражеских групп и одиночных оккупантов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова ситуация в Донецкой области?

В Генштабе рассказали, что с 4 по 16 августа, в результате совместных действий частей и подразделений Национальной гвардии Украины и ВСУ, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", в Донецкой области зачищено несколько населенных пунктов.

Какие населенные пункты удалось зачистить:

  • Грузское;
  • Рубежное;
  • Нововодяное;
  • Петровка;
  • Веселое;
  • Золотой Колодец.

В результате активных действий в операционной зоне корпуса российские войска понесли значительные потери в живой силе.

Потери россиян в операционной зоне корпуса по состоянию на 16 августа:

  • безвозвратные – 910 человек;
  • санитарные – 335 человек;
  • плен – 37 человек.

Также оккупанты потеряли значительное количество техники и вооружения. С 4 по 16 августа Силы обороны уничтожили и повредили 8 танков российских оккупантов, 6 боевых бронированных машин, 103 единицы авто- и мототехники, одну РСЗО, 18 пушек и 91 БпЛА различных типов.

В настоящее время продолжается проведение стабилизационных действий на направлении города Доброполье, что в Донецкой области.

Также оккупанты продолжают сдаваться в плен. Только за прошедшие сутки подразделения 19 армейского корпуса, которые действуют в Донецкой области, взяли в плен 6 российских военных.

Также на этой неделе силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачищен от вражеских групп и одиночных оккупантов город Покровск, 
– говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что за прошедшие сутки в результате активных действий на Северо-Слобожанском направлении украинские защитники продвинулись вперед в нескольких локациях, в частности в районе Яблоновки Сумской области продвижение составило до 1 000 метров.