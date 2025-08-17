Силы обороны имеют успехи сразу на нескольких направлениях. В первую очередь, удалось зачистить Покровск от вражеских групп и одиночных оккупантов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова ситуация в Донецкой области?

В Генштабе рассказали, что с 4 по 16 августа, в результате совместных действий частей и подразделений Национальной гвардии Украины и ВСУ, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", в Донецкой области зачищено несколько населенных пунктов.

Какие населенные пункты удалось зачистить:

Грузское;

Рубежное;

Нововодяное;

Петровка;

Веселое;

Золотой Колодец.

В результате активных действий в операционной зоне корпуса российские войска понесли значительные потери в живой силе.

Потери россиян в операционной зоне корпуса по состоянию на 16 августа:

безвозвратные – 910 человек;

санитарные – 335 человек;

плен – 37 человек.

Также оккупанты потеряли значительное количество техники и вооружения. С 4 по 16 августа Силы обороны уничтожили и повредили 8 танков российских оккупантов, 6 боевых бронированных машин, 103 единицы авто- и мототехники, одну РСЗО, 18 пушек и 91 БпЛА различных типов.

В настоящее время продолжается проведение стабилизационных действий на направлении города Доброполье, что в Донецкой области.

Также оккупанты продолжают сдаваться в плен. Только за прошедшие сутки подразделения 19 армейского корпуса, которые действуют в Донецкой области, взяли в плен 6 российских военных.

Также на этой неделе силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачищен от вражеских групп и одиночных оккупантов город Покровск,

– говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что за прошедшие сутки в результате активных действий на Северо-Слобожанском направлении украинские защитники продвинулись вперед в нескольких локациях, в частности в районе Яблоновки Сумской области продвижение составило до 1 000 метров.