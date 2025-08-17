Покровск зачищен от вражеских групп и одиночных оккупантов, – Генштаб
- Силы обороны Украины зачистили Покровск и несколько других населенных пунктов Донецкой области от оккупантов, нанеся значительные потери российским войскам.
- С 4 по 16 августа украинские военные уничтожили или повредили значительное количество техники, в частности 8 танков, 6 бронированных машин, 103 единицы авто- и мототехники и 91 беспилотник.
Силы обороны имеют успехи сразу на нескольких направлениях. В первую очередь, удалось зачистить Покровск от вражеских групп и одиночных оккупантов.
Какова ситуация в Донецкой области?
В Генштабе рассказали, что с 4 по 16 августа, в результате совместных действий частей и подразделений Национальной гвардии Украины и ВСУ, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", в Донецкой области зачищено несколько населенных пунктов.
Какие населенные пункты удалось зачистить:
- Грузское;
- Рубежное;
- Нововодяное;
- Петровка;
- Веселое;
- Золотой Колодец.
В результате активных действий в операционной зоне корпуса российские войска понесли значительные потери в живой силе.
Потери россиян в операционной зоне корпуса по состоянию на 16 августа:
- безвозвратные – 910 человек;
- санитарные – 335 человек;
- плен – 37 человек.
Также оккупанты потеряли значительное количество техники и вооружения. С 4 по 16 августа Силы обороны уничтожили и повредили 8 танков российских оккупантов, 6 боевых бронированных машин, 103 единицы авто- и мототехники, одну РСЗО, 18 пушек и 91 БпЛА различных типов.
В настоящее время продолжается проведение стабилизационных действий на направлении города Доброполье, что в Донецкой области.
Также оккупанты продолжают сдаваться в плен. Только за прошедшие сутки подразделения 19 армейского корпуса, которые действуют в Донецкой области, взяли в плен 6 российских военных.
Также на этой неделе силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачищен от вражеских групп и одиночных оккупантов город Покровск,
В Генштабе добавили, что за прошедшие сутки в результате активных действий на Северо-Слобожанском направлении украинские защитники продвинулись вперед в нескольких локациях, в частности в районе Яблоновки Сумской области продвижение составило до 1 000 метров.