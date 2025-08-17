Сили оборони мають успіхи одразу на кількох напрямках. Зокерма, вдалося зачистити Покровськ від ворожих груп та одиночних окупантів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

В Генштабі розповіли, що з 4 по 16 серпня, в результаті спільних дій частин і підрозділів Національної гвардії України та ЗСУ, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області зачищено кілька населених пунктів.

Які насені пункти вдалося зачистити: