17 серпня, 11:40
Є успіхи на кількох напрямках: Покровськ зачищено від окупантів, – Генштаб
Сили оборони мають успіхи одразу на кількох напрямках. Зокерма, вдалося зачистити Покровськ від ворожих груп та одиночних окупантів.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Зачистка на Покровському напрямку: Сили оборони вибили ворога за допомогою роботів-кулементників
В Генштабі розповіли, що з 4 по 16 серпня, в результаті спільних дій частин і підрозділів Національної гвардії України та ЗСУ, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області зачищено кілька населених пунктів.
Які насені пункти вдалося зачистити:
- Грузьке;
- Рубіжне;
- Нововодяне;
- Петрівка;
- Веселе;
- Золотий Колодязь.