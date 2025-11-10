Зеленский рассказал, есть ли результаты у оккупантов на фронте

Президент Зеленский рассказал самое главное о ситуации на фронте 10 ноября. По его словам, российские войска не имели значительного прогресса ни на одном направлении фронта.

Украинские Силы обороны продолжают удерживать позиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

Что происходит на фронте?

Президент Зеленский отметил, что Вооруженные Силы Украины сдерживают врага на всех участках фронта. Ситуация на Покровском направлении, в районе Доброполья и в целом в Донецкой области остается контролируемой, несмотря на постоянное давление оккупантов.

Чрезвычайно важно, что никакого значительного результата у оккупанта нет,

– добавил лидер Украины.

Зеленский поблагодарил военных всех подразделений, которые защищают государство. Он подчеркнул, что защита позиций также на всех других направлениях – наиболее весомый результат для Украины.

Кроме того, лидер государства подписал указ о награждении 304 бойцов нескольких бригад государственными наградами. Из них 135 будут награждены посмертно.

