Украинские Силы обороны продолжают удерживать позиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.
Смотрите также "Последний маневр" в боях за Донбасс: Сырский рассказал о намерениях россиян в Покровске
Что происходит на фронте?
Президент Зеленский отметил, что Вооруженные Силы Украины сдерживают врага на всех участках фронта. Ситуация на Покровском направлении, в районе Доброполья и в целом в Донецкой области остается контролируемой, несмотря на постоянное давление оккупантов.
Чрезвычайно важно, что никакого значительного результата у оккупанта нет,
– добавил лидер Украины.
Зеленский поблагодарил военных всех подразделений, которые защищают государство. Он подчеркнул, что защита позиций также на всех других направлениях – наиболее весомый результат для Украины.
Кроме того, лидер государства подписал указ о награждении 304 бойцов нескольких бригад государственными наградами. Из них 135 будут награждены посмертно.
Последние новости с фронта
В разговоре с The New York Post главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что Россия пытается взять Покровск с севера, юга и востока, чтобы перекрыть логистику. Оккупанты думают, что это заставит гражданских выехать и даст возможность провести "решающий маневр" в Донецкой области.
Российские подразделения усилили штурмы под Покровском. Там они пытаются занять многоэтажки, используя их как господствующие точки для дальнейших атак.
Военные 7 ДШВ сообщили, что защитники ВСУ за неделю ликвидировали 236 оккупантов, уничтожили танк, несколько бронемашин и десятки единиц автотехники.