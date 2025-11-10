Українські Сили оборони продовжують утримувати позиції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

Дивіться також "Останній маневр" у боях за Донбас: Сирський розповів про наміри росіян у Покровську

Що відбувається на фронті?

Президент Зеленський наголосив, що Збройні Сили України стримують ворога на всіх ділянках фронту. Ситуація на Покровському напрямку, в районі Добропілля та загалом у Донецькій області залишається контрольованою, попри постійний тиск окупантів.

Надзвичайно важливо, що жодного значного результату в окупанта немає,
– додав лідер України.

Зеленський подякував військовим усіх підрозділів, які боронять державу. Він підкреслив, що захист позицій також на всіх інших напрямках – найбільш вагомий результат для України.

Крім того, лідер держави підписав указ про нагородження 304 бійців кількох бригад державними відзнаками. З них 135 будуть нагороджені посмертно.

Останні новини з фронту

  • У розмові з The New York Post головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що Росія намагається взяти Покровськ з півночі, півдня та сходу, щоб перекрити логістику. Окупанти думають, що це змусить цивільних виїхати та дасть змогу провести "вирішальний маневр" на Донеччині.

  • Російські підрозділи посилили штурми під Покровськом. Там вони намагаються зайняти багатоповерхівки, використовуючи їх як панівні точки для подальших атак.

  • Військові 7 ДШВ повідомили, що оборонці ЗСУ за тиждень ліквідували 236 окупантів, знищили танк, кілька бронемашин та десятки одиниць автотехніки.