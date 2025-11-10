Українські Сили оборони продовжують утримувати позиції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

Що відбувається на фронті?

Президент Зеленський наголосив, що Збройні Сили України стримують ворога на всіх ділянках фронту. Ситуація на Покровському напрямку, в районі Добропілля та загалом у Донецькій області залишається контрольованою, попри постійний тиск окупантів.

Надзвичайно важливо, що жодного значного результату в окупанта немає,

– додав лідер України.

Зеленський подякував військовим усіх підрозділів, які боронять державу. Він підкреслив, що захист позицій також на всіх інших напрямках – найбільш вагомий результат для України.

Крім того, лідер держави підписав указ про нагородження 304 бійців кількох бригад державними відзнаками. З них 135 будуть нагороджені посмертно.

