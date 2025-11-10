Зеленський розповів, чи є результати в окупантів на фронті

Президент Зеленський розповів найголовніше про ситуацію на фронті 10 листопада. За його словами, російські війська не мали значного прогресу на жодному напрямку фронту.

Українські Сили оборони продовжують утримувати позиції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

Що відбувається на фронті?

Президент Зеленський наголосив, що Збройні Сили України стримують ворога на всіх ділянках фронту. Ситуація на Покровському напрямку, в районі Добропілля та загалом у Донецькій області залишається контрольованою, попри постійний тиск окупантів.

Надзвичайно важливо, що жодного значного результату в окупанта немає,

– додав лідер України.

Зеленський подякував військовим усіх підрозділів, які боронять державу. Він підкреслив, що захист позицій також на всіх інших напрямках – найбільш вагомий результат для України.

Крім того, лідер держави підписав указ про нагородження 304 бійців кількох бригад державними відзнаками. З них 135 будуть нагороджені посмертно.

