Ситуация сложная, но блокировок нет, – Сырский опроверг фейки об "окружении" в Покровске
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на Покровском направлении сложная, но контролируемая, и опроверг российские фейки об окружении украинских подразделений.
- Украинские силы продолжают оборону и проводят операции для выявления и ликвидации противника, в частности в рамках Добропольской операции, где уже освобождено 187 квадратных километров территории.
Главнокомандующий ВСУ посетил Покровско-Мирноградский район из-за усиления вражеской активности. После совещаний с командирами Сырский решил укрепить позиции и наладить логистику. Также он опроверг российские фейки о якобы окружении украинских войск в этом районе.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский рассказал, что побывал на одном из самых горячих направлений – в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Об этом сообщает 24 Канал.
Какая ситуация сейчас на Покровском направлении?
Во время визита руководство встретилось с командирами армейских корпусов, которые контролируют ситуацию в регионе, и заслушало доклады по обстановке и имеющихся потребностей.
Сирский сообщил, что враг продолжает увеличивать активность в районе Покровска – ситуация сложная, но контролируемая. Также главнокомандующий ВСУ опроверг информацию россиян о якобы "блокировании" украинских подразделений в Покровске, аналогично утверждениям по Купянску.
В то же время в самом Покровске вражеская пехота накапливается в городской застройке, постоянно меняет свои позиции и избегает открытых боев – поэтому первоочередной задачей ВСУ является ее выявление и ликвидация.
Руководство ВСУ отметило, что эффективная работа разведывательных и ударных дронов крайне важна. В городе проводятся операции по поиску и уничтожению противника с участием десантников, штурмовых подразделений, Сил спецопераций, ЦСпП ВСП, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и других.
Чтобы улучшить оборону на Покровском направлении, Сырский определил несколько приоритетов:
- наладить сотрудничество между подразделениями;
- своевременно обеспечивать войска всем необходимым, учитывая дополнительные потребности;
- четко и понятно выполнять поставленные задачи.
Каждый командир отвечает за работу своего подразделения. Руководство предупредило, что за безответственное поведение будут применять жесткие меры, могут даже уволить с должности.
Кроме того, Сырский обсудил вопросы по улучшению логистики в регионе: усиление защиты маршрутов снабжения и эвакуации.
Все решения принимаются оперативно. В их основе лежит соблюдение разумного баланса между целями и возможностями. Но приоритет – сохранение жизни наших воинов,
– подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Что известно о Добропольской операции?
В то же время Сырский сообщил, что сейчас продолжается Добропольская операция. Украинские штурмовые подразделения продвинулись от 200 до 500 метров. Всего за время этой операции освобождено 187 квадратных километров украинской территории, и зачищено 247 квадратных километров от ДРГ противника.
Командование поблагодарило солдат, сержантов и офицеров за профессионализм и преданность, подчеркнув, что украинские силы держат оборону и продолжают работу для достижения общей цели.
Какие фейки и зачем Россия распространяет о Покровске и Купянске?
Владимир Путин отметил, что россияне якобы окружили украинские подразделения в Покровске и Купянске. Диктатор предложил приехать туда медиа, чтобы показать "реальную ситуацию".
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко опроверг информацию о якобы окружении украинских войск, отметив, что этого на самом деле нет, а такая информация обсуждается уже не впервые. Ранее украинские подразделения заблаговременно отступали из городов, контроль над которыми был утрачен, во избежание больших потерь.
Александр Мусиенко предположил, что когда Путин говорит об "успехах" он надеется, что большая ложь создаст большую веру в нее. Тот, кого он отправляет на фронт в районе Покровска и других городов, основном погибает. Вероятно, Путин не имеет полного представления о реальном положении дел.