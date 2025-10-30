Ситуація складна, але блокувань немає, – Сирський спростував фейки про "оточення" у Покровську

Головнокомандувач ЗСУ відвідав Покровсько-Мирноградський район через посилення ворожої активності. Після нарад із командирами Сирський вирішив укріпити позиції та налагодити логістику. Також він спростував російські фейки про нібито оточення українських військ у цьому районі.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів, що побував на одному з найгарячіших напрямків – у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Про це повідомляє 24 Канал.

Яка ситуація наразі на Покровському напрямку?

Під час візиту керівництво зустрілось із командирами армійських корпусів, які контролюють ситуацію в регіоні, та заслухало доповіді щодо обстановки й наявних потреб.

Сирський повідомив, що ворог продовжує збільшувати активність у районі Покровська – ситуація складна, але контрольована. Також головнокомандувач ЗСУ спростував інформацію росіян про нібито "блокування" українських підрозділів у Покровську, аналогічно до тверджень щодо Куп'янська.

Водночас у самому Покровську ворожа піхота накопичується у міській забудові, постійно змінює свої позиції та уникає відкритих боїв – тому першочерговим завданням ЗСУ є її виявлення та ліквідування.

Керівництво ЗСУ наголосило, що ефективна робота розвідувальних та ударних дронів вкрай важлива. У місті проводяться операції з пошуку та знищення противника за участю десантників, штурмових підрозділів, Сил спецоперацій, ЦСпП ВСП, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інших.

Щоб покращити оборону на Покровському напрямку, Сирський визначив кілька пріоритетів:

налагодити співпрацю між підрозділами;

своєчасно забезпечувати війська всім необхідним, враховуючи додаткові потреби;

чітко та зрозуміло виконувати поставлені завдання.

Кожен командир відповідає за роботу свого підрозділу. Керівництво попередило, що за безвідповідальну поведінку застосовуватимуть жорсткі заходи, можуть навіть звільнити з посади.

Крім того, Сирський обговорив питання із покращення логістики в регіоні: посилення захисту маршрутів постачання та евакуації.

Усі рішення приймаються оперативно. В їх основі лежить дотримання розумного балансу між цілями й спроможностями. Але пріоритет – збереження життя наших воїнів,

– наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Що відомо про Добропільську операцію?

Водночас Сирський повідомив, що наразі триває Добропільська операція. Українські штурмові підрозділи просунулись від 200 до 500 метрів. Загалом за час цієї операції звільнено 187 квадратних кілометрів української території, та зачищено 247 квадратних кілометрів від ДРГ противника.

Командування подякувало солдатам, сержантам та офіцерам за професіоналізм та відданість, підкресливши, що українські сили тримають оборону та продовжують роботу задля досягнення спільної мети.

