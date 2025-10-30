Нещодавно вони мали просування на певних напрямках фронту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

29 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися.

Росіяни продовжували наступати на Харківському напрямку, поблизу Великого Бурлука, Богуславки, Зеленого Гаю, на схід від Борової у напрямку Шишківки 28 і 29 жовтня, але не досягли успіхів.

Проте окупанти нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку.

На Лиманському та Сіверському напрямках російські військові намагалися наступати, але не просунулися вперед.

Ситуація на фронті наприкінці жовтня / Карти ISW

Тоді як українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля.

Російські війська мали успіхи в напрямку Покровська. Український 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) повідомив 29 жовтня, що російські війська зосередили 11 000 особового складу для операції під Покровськом та розгорнули загалом 29 000 особового складу в зоні відповідальності корпусу.

Зверніть увагу! Нещодавня оцінка розвідки США дійшла висновку, що Володимир Путін більш ніж будь-коли рішуче налаштований здобути перемогу на полі бою у своїй війні в Україні, що узгоджується з постійними заявами високопосадовців Росії.

Російські війська продовжували наступальні операції на Новопавлівському напрямку, зокрема на південний схід від Новопавлівки поблизу Дачного та на південь від Новопавлівки поблизу Філії 28 та 29 жовтня.

Росіяни нещодавно просунулися на Великомихайлівському напрямку.

29 жовтня вони продовжили наступальні операції на Гуляйпільському напрямку, у західній частині Запорізькій області, але не досягли просувань.

Загарбники також продовжували обмежені наступи на Херсонському напрямку, але успіху не мали.

Що варто знати про події на фронті?