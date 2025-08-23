Российские военные продолжают давить со всех направлений в Донецкой области. Самой горячей остается ситуация вокруг Покровска.

Об этом в субботу, 23 августа, рассказал Суспильному представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов, передает 24 Канал. Кроме того, втрое выросла интенсивность боев на Лиманском направлении, также враг не оставляет попыток зайти в Днепропетровскую область на Новопавловском направлении.

Что происходит на Покровском направлении?

По словам представителя, интенсивность боев не снижается. Он также описал масштабы наступления: перед началом на Покровском направлении действовало 110 000 российских военных, тогда как население Покровска до войны составляло 60 тысяч человек.

То есть войско России фактически вдвое больше. Такое впечатление, что они собрали такую орду, чтобы брать среднестатистическую европейскую страну,

– отметил Трегубов.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию на других участках фронта. В частности, на Лиманском направлении, где обычно в сутки фиксировали 10 боестолкновений, теперь происходит около 30. Россияне используют каждую возможность для пропитки у Серебрянского лесничества.

В то же время на Новопавловском направлении противник пытается зайти в Днепропетровскую область. Украинские защитники, несмотря на определенные успехи на линии соприкосновения, все же больше обороняются, чем атакуют.

Иногда наглость россиян играет против них. Как это было в случае с выступлением на Добропольском направлении. Тогда они немного зарываются, проходят дальше, чем должны были бы, и там уничтожаются,

– добавил Трегубов.

Обратите внимание! По данным Генерального штаба ВСУ, за 22 августа на фронте произошло 143 боевых столкновения. Среди них 38 российских атак – на Покровском, 25 – на Лиманском и 19 – на Новопавловском направлениях.

