Російські військові продовжують тиснути з усіх напрямків на Донеччині. Найгарячішою залишається ситуація довкола Покровська.

Про це в суботу, 23 серпня, розповів Суспільному речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов, передає 24 Канал. Окрім того, втричі виросла інтенсивність боїв на Лиманському напрямку, також ворог не полишає спроб зайти у Дніпропетровську область на Новопавлівському напрямку.

Що відбувається на Покровському напрямку?

За словами речника, інтенсивність боїв не знижується. Він також описав масштаби наступу: перед початком на Покровському напрямку діяло 110 000 російських військових, тоді як населення Покровська до війни складало 60 тисяч людей.

Тобто військо Росії фактично вдвічі більше. Таке враження, що вони зібрали таку орду, щоби брати середньостатистичну європейську країну,

– зазначив Трегубов.

Яка ситуація поблизу Покровська: дивіться на карті

Окрім того, він прокоментував ситуацію на інших ділянках фронту. Зокрема, на Лиманському напрямку, де зазвичай на добу фіксували 10 боєзіткнень, тепер відбувається близько 30. Росіяни використовують кожну можливість для просочення біля Серебрянського лісництва.

Водночас на Новопавлівському напрямку противник намагається зайти в Дніпропетровську область. Українські захисники, попри певні успіхи на лінії зіткнення, усе ж більше обороняються, аніж атакують.

Інколи наглість росіян грає проти них. Як це було у випадку з виступом на Добропільському напрямку. Тоді вони трішки зариваються, проходять далі, ніж мали б, і там знищуються,

– додав Трегубов.

Зверніть увагу! За даними Генерального штабу ЗСУ, за 22 серпня на фронті відбулося 143 бойових зіткнення. Серед них 38 російських атак – на Покровському, 25 – на Лиманському та 19 – на Новопавлівському напрямках.

Ситуація біля Покровська: що відомо