Очень правильный шаг, – майор ВСУ оценил спецоперацию ГУР в Покровске
- Украинский спецназ совершил высадку на северо-западной окраине Покровска под руководством Кирилла Буданова, что сильно тригерировало российскую пропаганду.
- Майор ВСУ Андрей Ткачук отметил важность операции, которая отвлекала врага, но заметил, что лучше предупреждать такие ситуации заранее.
Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что присутствие Буданова вблизи фронта сильно тригерировало российскую пропаганду и отвлекало вражеских военных. По его мнению, это правильный шаг, хотя лучше было бы не доводить ситуацию до необходимости таких героических операций.
Что встревожило российскую пропаганду?
Эта операция на тактическом уровне имела замечательные достижения, но могла бы перерасти в оперативно-стратегический успех при условии широкой поддержки от военного руководства.
Я публиковал фотографию Буданова, который направлялся из Павлограда на Покровск. Очевидно, он не был непосредственно в городе, лицо такого уровня не должно быть допущено в Покровск. Но в окрестностях он точно находился. Это очень правильный шаг,
– подчеркнул Ткачук.
Это сильно задело российскую пропаганду и отвлекало вражеских военных, которые пытались отследить перемещение Буданова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
"Такие действия заслуживают уважения и благодарности, но прежде всего надо не доводить до ситуаций, когда нужны подобные героические поступки – многие вещи можно было бы решить раньше, – подчеркнул майор ВСУ.
Что известно о ситуации возле Покровска?
- Бои возле Покровска остаются одними из самых ожесточенных, а российские войска пытаются окружить украинские подразделения. Майор ВСУ подчеркнул, что критическая ситуация возникла из-за численного превосходства противника и ошибки в координации командиров.
- За последние сутки на Покровском направлении произошло 70 штурмов, а в городе находятся сотни российских военных, что усложняет ситуацию для украинских защитников. Противник сосредоточил значительные силы, пытаясь окружить город и блокировать логистические пути, применяя комбинированные атаки с артиллерией и беспилотными дронами.
- На севере Покровска продолжаются операции по освобождению города от оккупантов. В Мирнограде зафиксировано российские группы на подходах к городу, продолжается их ликвидация.