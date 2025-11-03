Очень правильный шаг, – майор ВСУ оценил спецоперацию ГУР в Покровске

Украинский спецназ совершил высадку на северо-западной окраине Покровска, операцией руководил Кирилл Буданов.

Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что присутствие Буданова вблизи фронта сильно тригерировало российскую пропаганду и отвлекало вражеских военных. По его мнению, это правильный шаг, хотя лучше было бы не доводить ситуацию до необходимости таких героических операций.

Что встревожило российскую пропаганду?

Эта операция на тактическом уровне имела замечательные достижения, но могла бы перерасти в оперативно-стратегический успех при условии широкой поддержки от военного руководства.

Я публиковал фотографию Буданова, который направлялся из Павлограда на Покровск. Очевидно, он не был непосредственно в городе, лицо такого уровня не должно быть допущено в Покровск. Но в окрестностях он точно находился. Это очень правильный шаг,

– подчеркнул Ткачук.

Это сильно задело российскую пропаганду и отвлекало вражеских военных, которые пытались отследить перемещение Буданова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Такие действия заслуживают уважения и благодарности, но прежде всего надо не доводить до ситуаций, когда нужны подобные героические поступки – многие вещи можно было бы решить раньше, – подчеркнул майор ВСУ.

Что известно о ситуации возле Покровска?