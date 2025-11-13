Путин хочет захватить Покровск, чтобы Трамп заставил Киев оставить Донбасс, – Зеленский

Россияне пытаются взять контроль над Покровском, чтобы убедить Трампа в необходимости вывода украинских войск со всего восточного Донбасса. В то же время Зеленский заявил, что Украина не оставит этот регион.

Путин стремится получить Донецкую и Луганскую области, чтобы якобы прекратить войну. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В чем Россия будет пытаться убедить Трампа?

По словам Зеленского, главная цель России – создать выгодные условия для давления на Украину через внешнюю дипломатию, демонстрируя свои якобы "успехи" на фронте. В то же время он подчеркнул, что отступление на востоке страны является неприемлемым, поскольку ни одна международная гарантия не сможет остановить агрессора.

Мы не можем покинуть Восток Украины. Никто этого не поймет, люди этого не поймут. А главное, что никто не гарантирует вам, что если они захватят тот или иной город, то не продвинутся дальше. Нет ни одного фактора, что будет сдерживать,

– сказал Зеленский.

Кроме того, он добавил, что россияне не имеют достаточной мощности для полномасштабного наступления, поэтому продолжают целенаправленно атаковать точечно энергетику.

Какова ситуация сейчас на Покровском направлении?