Путін хоче захопити Покровськ, аби Трамп змусив Київ залишити Донбас,– Зеленський

Росіяни намагаються взяти контроль над Покровськом, щоб переконати Трампа у необхідності виведення українських військ зі всього східного Донбасу. Водночас Зеленський заявив, що Україна не залишить цей регіон.

Путін прагне отримати Донецьку та Луганську області, щоб нібито припинити війну. Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

У чому Росія намагатиметься переконати Трампа?

За словами Зеленського, головна мета Росії – створити вигідні умови для тиску на Україну через зовнішню дипломатію, демонструючи свої нібито "успіхи" на фронті. Водночас він підкреслив, що відступ на сході країни є неприйнятним, оскільки жодна міжнародна гарантія не зможе зупинити агресора.

Ми не можемо покинути Схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. А головне, що ніхто не гарантує вам, що якщо вони захоплять те чи інше місто, то не просунуться далі. Немає жодного фактора, що стримуватиме,

– сказав Зеленський.

Крім того, він додав, що росіяни не мають достатньої потужності для повномасштабного наступу, тож продовжують цілеспрямовано атакувати точково енергетику.

Яка ситуація наразі на Покровському напрямку?