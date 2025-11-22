Покровское направление штурмуют 150 тысяч россиян: Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте
- Президент Зеленский сообщил, что 150 тысяч российских военных ежедневно штурмуют Покровское направление.
- Украинские военные защищают позиции на границе Днепровщины и Донетчины, а также на Харьковщине и Запорожье.
Президент Владимир Зеленский рассказал о событиях на фронте. Он отметил, что российские военные каждый день штурмуют украинские позиции.
Сейчас самая сложная ситуация на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что рассказал Зеленский о ситуации на фронте?
По словам Зеленского, каждый день более 150 тысяч россиян продолжают штурмовать Покровское направление.
Каждый день больше всего атак именно там. Много месяцев это уже продолжается и важно, что наши воины, наши подразделения уничтожают оккупанта. Мы проводим контрнаступательные действия,
– рассказал президент.
Он также добавил, что украинские военные защищают позиции на границе между Днепровщиной и Донетчиной, на Харьковщине и Запорожье, чтобы стабилизировать ситуацию.
Коротко о главных событиях на фронте
Ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что ситуация возле Покровска очень напряженная, но украинские бойцы продолжают держать позиции. Несмотря на заявления России о взятии города, они смогли выиграть время для того, чтобы основные подразделения спокойно подошли к Покровску на усиление.
В Институте изучения войны отметили, что оккупанты пытаются окружить украинские подразделения в Покровско-Мирноградском котле, но сталкиваются с проблемами из-за недостатка сил и распыления усилий. Сейчас украинские контратаки под Добропольем эффективно сдерживают российские наступления, нанося значительные потери врагу.
Кроме этого, российские войска пытаются применить новую тактику наступления на Северском и Славянско-Лиманском направлениях, которая включает воздушные удары, изоляцию районов и инфильтрационные миссии. Геолокационные кадры свидетельствуют о проникновении россиян на север и восток Северска.