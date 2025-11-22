Покровское направление штурмуют 150 тысяч россиян: Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте

Президент Владимир Зеленский рассказал о событиях на фронте. Он отметил, что российские военные каждый день штурмуют украинские позиции.

Сейчас самая сложная ситуация на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что рассказал Зеленский о ситуации на фронте?

По словам Зеленского, каждый день более 150 тысяч россиян продолжают штурмовать Покровское направление.

Каждый день больше всего атак именно там. Много месяцев это уже продолжается и важно, что наши воины, наши подразделения уничтожают оккупанта. Мы проводим контрнаступательные действия,

– рассказал президент.

Он также добавил, что украинские военные защищают позиции на границе между Днепровщиной и Донетчиной, на Харьковщине и Запорожье, чтобы стабилизировать ситуацию.

Коротко о главных событиях на фронте