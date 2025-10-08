Ситуация на Покровском направлении остается действительно сложной. Иногда там удается зафиксировать особенно "феерические" ситуации.

Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа боевой группы "Тайфун" "Немец". По его словам, российские оккупанты буквально постоянно штурмуют позиции украинских подразделений. Им действительно дали приказ лезть вперед любой ценой. Ежедневно на этом направлении фиксируют десятки атак.

Что известно о боях на Покровском направлении?

Как отметил военный, оккупанты имеют преимущество в личном составе, технике и боеприпасах. Однако Силы обороны Украины не дают им пройти вперед.

Иногда случаются странные ситуации. В целом на Покровском направлении много неподготовленных оккупантов, которые вообще не понимают, куда они идут.

Иногда мы берем их в плен. Они вообще не знают и не понимают, как так произошло. Им сказали, что там "свои", и они дойдут. Обычно они даже не доходят. Их уничтожают еще на подступах,

– рассказал военный.

Оккупанты воюют количеством, а не умом. Их буквально "гонят вперед". И часто это случается без всякой подготовки. Тогда они становятся целью для дронов и артиллерии.

Тут удается выбивать логистику врага. Однако оккупанты постоянно пытаются ее наладить.

Есть ли проблемы у них с логистикой? Думаю, что да. Мы часто поражаем технику в тылу, грузовики с боеприпасами, топливом, провизией. Из-за этого им сложно становится поддерживать наступление. Не может солдат сидеть в укрытии неделями без еды и воды. Мы делаем все, чтобы у врага не было нормального снабжения,

– подчеркнул военный.

