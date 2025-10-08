Ситуація на Покровському напрямку залишається дійсно складною. Інколи там вдається зафіксувати особливо "феєричні" ситуації.

Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу бойової групи "Тайфун" "Німець". За його словами, російські окупанти буквально постійно штурмують позиції українських підрозділів. Їм дійсно дали наказ лізти вперед за будь-яку ціну. Щодня на цьому напрямку фіксують десятки атак.

Що відомо про бої на Покровському напрямку?

Як наголосив військовий, окупанти мають перевагу в особовому складі, техніці та боєприпасах. Однак Сили оборони України не дають їм пройти вперед.

Інколи трапляються дивні ситуації. Загалом на Покровському напрямку багато непідготовлених окупантів, які взагалі не розуміють, куди вони йдуть.

Деколи ми беремо їх в полон. Вони взагалі не знають і не розуміють, як так сталося. Їм сказали, що там "свої", і вони дійдуть. Зазвичай вони навіть не доходять. Їх знищують ще на підступах,

– розповів військовий.

Окупанти воюють кількістю, а не розумом. Їх буквально "женуть вперед". І часто це трапляється без жодної підготовки. Тоді вони стають ціллю для дронів та артилерії.

Тут вдається вибивати логістику ворога. Однак окупанти постійно намагаються її налагодити.

Чи є проблеми у них з логістикою? Думаю, що так. Ми часто вражаємо техніку в тилу, вантажівки з боєприпасами, паливом, провізією. Через це їм складно стає підтримувати наступ. Не може солдат сидіти в укритті тижнями без їжі та води. Ми робимо все, щоб у ворога не було нормального постачання,

– підкреслив військовий.

Яка ситуація на фронті?